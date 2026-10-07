Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong tháng 11, nổi bật là Festival cồng chiêng, Ngày hội Di sản văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các chương trình trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Ngày 6/10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 391/KH-UBND về tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026. . Các hoạt động sẽ được triển khai gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), chuỗi hoạt động văn hóa tại cộng đồng và lấy ngày 24/11 làm điểm nhấn.

Đáng chú ý, trong tháng 11 Gia Lai sẽ tổ chứcFestival cồng chiêng năm 2026. Chương trình giới thiệu Không gian văn hóa cồng chiêng, hình ảnh hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đang Ya cùng các hoạt động thể thao, trong đó có Giải chạy Gia Lai City Trail.

Từ ngày 20-30/11, tại Bảo tàng Pleiku diễn ra Ngày hội Di sản văn hóa năm 2026, với các hoạt động trải nghiệm cồng chiêng của đồng bào Bahnar, Jrai, Chăm Hroi; nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền; tạc tượng, dệt vải, làm gốm và nghệ thuật dân gian.

Các nghệ nhân sẽ trực tiếp trình diễn, hướng dẫn học sinh, người dân và du khách thực hành di sản. Chương trình còn có trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, văn hóa biển và trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Tây Nguyên qua điêu khắc gỗ”.

Ngày 24/11, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tại phường Quy Nhơn Nam tổ chức chương trình biểu diễn gồm hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Hòa khí non sông”, múa tuồng “Trình tường”, trích đoạn ca kịch bài chòi lịch sử “Độc dược” và tuồng lịch sử “Trưng Trắc đề cờ”.

Cùng ngày 24/11, tại Bảo tàng Pleiku sẽ có hội thảo “Di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc”với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu và chuyên gia.

Người dân trong trang phục truyền thống tham gia hoạt động giới thiệu, trải nghiệm văn hóa tại Gia Lai. Ảnh: Phúc Anh

Theo kế hoạch, Dịp này, Gia Lai cũng còn tổ chức trưng bày chuyên đề về lịch sử, văn hóa nhà Tây Sơn tại Bảo tàng Quang Trung và Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo; triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Chăm - Bản sắc và tiềm năng”; trưng bày sách và đợt phim phục vụ người dân, ưu tiên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh vận động các cơ sở lưu trú, du lịch tham gia chương trình trên tinh thần tự nguyện. Du khách có thể trải nghiệm trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống, miễn phí mặc áo dài và một số trang phục truyền thống, tham quan không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Các cơ sở lưu trú cũng được vận động đăng ký chương trình khuyến mãi, giảm giá phòng; các điểm tham quan do doanh nghiệp quản lý được khuyến khích giảm giá hoặc miễn phí vé vào cổng. Hoạt động tập trung từ ngày 19-25/11.

Ở cấp cơ sở, mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu trong chuỗi hoạt động tháng 11, phù hợp với bản sắc và điều kiện thực tế của địa phương.

Bình An