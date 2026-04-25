Ngày 25/4, trong khuôn khổ ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ 1 năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày hội bánh truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Sự kiện diễn ra tại quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku) nhân dịp kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng như 80 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giỗ Tổ Hùng Vương.

Bà Lê Thị Ngọc Lam – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết, ngày hội không chỉ tôn vinh nghề làm bánh mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Những sản phẩm dự thi được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện tình yêu quê hương qua từng món bánh. Ảnh: Phúc Anh

Theo bà Lam, mỗi vùng đất đều có cách riêng để kể câu chuyện của mình, và với Gia Lai, đó là những chiếc bánh dân gian. Những món bánh không chỉ là ẩm thực mà còn lưu giữ ký ức, nếp nhà và tình cảm của người phụ nữ qua thời gian.

Trong bối cảnh đời sống hiện đại, vai trò của phụ nữ không chỉ mở rộng trong xã hội mà còn thể hiện rõ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt trong đời sống gia đình và cộng đồng.

“Ngày hội là dịp kết nối quá khứ với hiện tại, quảng bá sản phẩm địa phương, góp phần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch”, bà Lam nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 3 từ trái sang), tham quan gian hàng bánh tại ngày hội. Ảnh: Phúc Anh

Ngày hội năm nay có sự tham gia của 12 đội thi, đại diện cho hội viên phụ nữ đến từ 135 xã, phường. Các đội mang đến nhiều sản phẩm bánh từ nguyên liệu quen thuộc, kết hợp công thức truyền thống với sự sáng tạo mới.

Người dân và du khách không chỉ được thưởng thức mà còn có dịp chiêm ngưỡng sự khéo léo trong từng sản phẩm, qua đó hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của các dân tộc tại Gia Lai.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi sản phẩm vừa giữ được hương vị đặc trưng, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường và có thể phát triển thành sản phẩm du lịch.