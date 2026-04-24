UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026); đồng thời bảo tồn, phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, huấn luyện viên, võ sinh và nhiều nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia. Mỗi đoàn nghệ thuật mang đến một câu chuyện riêng, đậm bản sắc và ký ức dân tộc, từ sinh hoạt lễ hội đến ẩm thực…

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, các hoạt động tại ngày hội là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn văn hóa truyền thống; đồng thời, thông qua việc giao lưu, gặp gỡ sẽ thắt chặt tinh thần đoàn kết, yêu nước.

Cùng với đó, ngày hội còn là sân chơi để các nghệ nhân thể hiện bản sắc, sự sáng tạo trong đời sống văn hóa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 44 dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn nghệ nhân đến từ nhiều địa phương trong tỉnh sẽ tham gia trình diễn cồng chiêng, nghề truyền thống và các loại hình văn hóa đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu ngay giữa lòng phố núi.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay, với định hướng kết hợp giữa bảo tồn và phát huy, giữa trình diễn và trải nghiệm, sự kiện không chỉ tôn vinh di sản mà còn mở ra điểm hẹn văn hóa - du lịch, góp phần đưa bản sắc cao nguyên lan tỏa mạnh mẽ hơn trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tham gia lễ hội, người dân và du khách còn được trải nghiệm chuỗi các hoạt động như: Không gian trình diễn văn hóa dân gian tái hiện đời sống, lễ hội, ẩm thực của các dân tộc; trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống…

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật, đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh trong chuỗi các hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ được tổ chức vào 19h tối 25/4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Tạo môi trường thân thiện, an toàn cho người dân và du khách Trước yêu cầu phát triển du lịch, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đồng thời xây dựng hình ảnh người Gia Lai thân thiện, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước… Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là tiếp tục triển khai hiệu quả thông điệp “3K, 3A” trong hoạt động du lịch. Cụ thể 3K: Không nâng/ép giá; Không giành giật khách; Không rác thải/ồn ào. 3A: An toàn giao thông; An toàn thực phẩm; An toàn tính mạng, tài sản cho du khách.

An Nhiên