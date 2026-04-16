Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai ban hành.

Theo đó, chương trình phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng 17/4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, từ tháng 4 đến hết ngày 15/5, Thư viện tỉnh Gia Lai, Thư viện Pleiku và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách... Hoạt động nhằm tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm viết về chủ đề: Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026; văn hóa, lịch sử, khoa học, các nhân vật lịch sử, đất nước, biển đảo; sách về phát triển tri thức cộng đồng...

Cũng trong thời gian này, ban tổ chức sẽ có các cuộc thi về văn hóa đọc và giao lưu tìm hiểu tác giả, tác phẩm, kể chuyện theo sách; tặng 5 tủ sách cho các thư viện, tủ sách cộng đồng, thư viện trường học; tôn vinh các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong hoạt động tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, đưa chuyến xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện về 45 điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng phục vụ tại các điểm vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền.

Học sinh Trường iSchool Quy Nhơn đọc sách tại Thư viện tỉnh Gia Lai

Trước đó, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, Thư viện tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THCS Cát Hanh tổ chức Ngày hội Đọc sách góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học và thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo thầy cô và học sinh tham gia. Tại khu vực trưng bày, Thư viện tỉnh đã thực hiện xếp sách nghệ thuật với nhiều mô hình sáng tạo, truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tri thức, văn hóa đọc và tình yêu đối với sách.

Khu trưng bày giới thiệu sách hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mang đến cho học sinh những góc nhìn mới mẻ và thú vị về thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa cùng tiềm năng du lịch phong phú của quê hương Gia Lai. Thông qua những cuốn sách, hình ảnh và ấn phẩm được chọn lọc, học sinh có dịp hiểu hơn về vẻ đẹp núi rừng Tây Nguyên, các danh lam thắng cảnh đặc trưng, cũng như các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc.

An Nhiên