Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 14.557 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 2.495 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 12.061 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do tỉnh quản lý đạt hơn 5.107 tỷ đồng, tương đương 35,08% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 30,6%.

Trong số vốn đã giải ngân, vốn trong nước đạt hơn 4.953 tỷ đồng, tương đương 32,37%; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đạt hơn 153 tỷ đồng, tương đương 25,84%.

Đối với kế hoạch vốn do HĐND tỉnh giao, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 20.262 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã giải ngân hơn 5.107 tỷ đồng, bằng 25,08% kế hoạch.

Dự án Trung tâm Y tế khu vực Kbang đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Trang Lê

Đầu tư công tạo lực đẩy cho tăng trưởng

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công được xem là một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của Gia Lai trong 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 4 mở rộng diễn ra ngày 3/7, lãnh đạo tỉnh đánh giá kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 8,21%, cao hơn cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 16.566 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng duy trì đà phục hồi và phát triển, với chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,52%. Công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị được triển khai đồng bộ; việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện bảo đảm tiến độ.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút 165 dự án đăng ký đầu tư mới, gấp 2,42 lần so với cùng kỳ; hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 30.000 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ và du lịch cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 108.000 tỷ đồng, tăng 12,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,1 tỷ USD, tăng 6,7%.

Đặc biệt, việc triển khai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đón hơn 8,74 triệu lượt khách, tăng 19%; doanh thu du lịch ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương triển khai kế hoạch vốn được giao; rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành….

6 tháng cuối năm: Tăng tốc, bứt phá

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các địa phương trong việc thu hút các dự án lớn vào địa bàn như Ia Le, Pờ Tó, Tây Sơn, Canh Vinh. Đồng thời lưu ý, với các dự án có tính dẫn dắt, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai nhanh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm là thời điểm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực; xác định rõ từng động lực tăng trưởng, từng dự án, từng nguồn thu, từng sản phẩm chủ lực và từng vướng mắc phải xử lý.

“Không để tình trạng chỉ đạo chung chung, báo cáo nhiều nhưng chuyển biến thực tế chậm”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc: 6 tháng cuối năm là thời điểm tăng tốc, bứt phá. Ảnh: Ngọc Minh

Người đứng đầu Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, dự án động lực, dự án liên kết vùng.

Đối với các dự án hạ tầng chiến lược, tỉnh phải chủ động xử lý dứt điểm vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; rà soát từng dự án, từng nguồn vốn để kịp thời tháo gỡ khó khăn…

Gia Lai phấn đấu đến hết năm 2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nam Hà - An Nhiên