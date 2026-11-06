Gia Lai thúc đẩy kết nối logistics từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn, liên thông vùng nguyên liệu Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển và nâng sức cạnh tranh cho nông sản xuất khẩu.

Ngày 5/11, tỉnh Gia Lai cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026, với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu”, diễn ra ngày 6-7/11 tại phường Quy Nhơn.

Diễn đàn dự kiến thu hút khoảng 600 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế.

Đây là cơ hội để Gia Lai quảng bá tiềm năng, lợi thế, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển hệ thống logistics, kết nối vùng sản xuất Tây Nguyên với cảng biển và thị trường quốc tế.

Kết nối vùng nguyên liệu với cảng biển

Gia Lai có lợi thế về sản xuất nông nghiệp với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ có 690.300ha cà phê, sản lượng hơn 2,2 triệu tấn; sản lượng sầu riêng khoảng 955.000 tấn.

Riêng Gia Lai, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2026 ước đạt hơn 2,9 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó, cà phê đạt hơn 1,16 tỷ USD, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Cảng Thị Nại khai thác theo hướng hiện đại để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: Hoàng Hà

Tuy nhiên, hàng hóa từ Tây Nguyên hiện chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ. Hệ thống kho lạnh, điểm gom hàng và dịch vụ vận tải đa phương thức chưa đồng bộ, khiến thời gian và chi phí logistics tăng cao.

Hàng hóa từ Gia Lai xuống cảng Quy Nhơn chủ yếu đi theo Quốc lộ 19, qua đèo An Khê và đèo Mang Yang. Hành trình hơn 170km thường mất gần nửa ngày.

Động lực từ các dự án hạ tầng kết nối

Để khai thác lợi thế và tháo gỡ điểm nghẽn, Gia Lai đang từng bước hoàn thiện hạ tầng kết nối cao nguyên với duyên hải.

Dự án nâng cấp luồng hàng hải Quy Nhơn cho tàu trọng tải 50.000 DWT, tổng mức đầu tư hơn 693 tỷ đồng, đã đưa vào sử dụng từ tháng 11/2025. Năm 2026, Công ty CP Cảng Quy Nhơn đặt kế hoạch sản lượng hàng hóa thông qua đạt 12,1 triệu tấn, trong đó có khoảng 200.000 TEU container.

Đáng chú ý, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành cơ bản trước năm 2030. Khi đưa vào khai thác, thời gian vận chuyển từ Pleiku đến cảng biển dự kiến rút ngắn còn 1,5-2 giờ, thay vì gần nửa ngày như hiện nay.

Gia Lai đặt mục tiêu hình thành mạng lưới logistics kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Pleiku - cảng Quy Nhơn. Trong đó, Trung tâm logistics Canh Vinh có quy mô khoảng 150ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới hậu cần của khu vực.

Theo Ban tổ chức, để phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng, cần phát triển đồng bộ hệ thống kho lạnh, điểm gom hàng, vận tải biển nội địa và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói.

Chiều 6/11, các đại biểu tham dự diễn đàn sẽ khảo sát thực tế tại cảng Quy Nhơn và Khu công nghiệp Becamex - VSIP. Phiên chuyên đề “Tìm cơ hội bứt phá cho logistics miền Trung - Tây Nguyên” diễn ra chiều 7/11 sẽ tập trung thảo luận vai trò của Gia Lai trong phát triển logistics Tây Nguyên, vận tải ven biển gắn với Hành lang Kinh tế Đông - Tây và các giải pháp logistics nông sản.

Thông qua diễn đàn, Gia Lai kỳ vọng tăng cường kết nối với các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, thu hút nguồn lực đầu tư, từng bước phát huy vai trò đầu mối logistics, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu của địa phương.

Minh Ngọc