TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế biển, hướng tới vị thế trung tâm dịch vụ, tài chính, logistics và khoa học công nghệ biển tầm cỡ quốc tế tại châu Á vào năm 2045.

Nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kế hoạch số 126-KH/TU của Thành ủy về phát triển kinh tế biển bền vững, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch hành động toàn diện với lộ trình và sản phẩm đầu ra rõ ràng.

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giúp TPHCM khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa lý sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đưa kinh tế biển trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng trưởng chung.

Theo định hướng đề ra, đến năm 2030, TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm biển hiện đại, xanh, thông minh và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Thành phố tập trung phát triển mạnh các lĩnh vực thế mạnh như hàng hải, logistics, thương mại, tài chính, du lịch biển cùng với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn quan trọng trong chiến lược này là việc hình thành các hạt nhân đột phá, nổi bật là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gắn liền với Khu thương mại tự do. Đồng thời, thành phố chú trọng phát huy cực tăng trưởng biển liên hoàn kết nối Cần Giờ, Cái Mép, Thị Vải và Côn Đảo. Mục tiêu xa hơn đến năm 2045, địa phương này hướng tới vị thế trung tâm dịch vụ, tài chính, logistics và khoa học công nghệ biển tầm cỡ quốc tế tại châu Á.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại khu vực cù lao Phú Lợi, cửa sông Cái Mép (xã Thạnh An, TPHCM). Dự án có tổng vốn hơn 128.800 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD). Ảnh: Nguyễn Huế

Để hiện thực hóa khát vọng đó, TPHCM đã ấn định nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường cụ thể đến năm 2030. Nổi bật là mục tiêu tăng trưởng tổng thu du lịch biển đảo đạt bình quân 14% mỗi năm. Ở lĩnh vực thủy sản, giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8% mỗi năm và chiếm 15% tổng giá trị sản xuất toàn ngành.

Bên cạnh phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng và môi trường ven biển cũng được đầu tư đồng bộ. Thành phố quyết tâm hoàn thành toàn bộ tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số bằng việc số hóa toàn bộ dữ liệu tài nguyên, môi trường, hạ tầng và di sản văn hóa biển, kết hợp thu gom, xử lý triệt để 100% chất thải nhựa ven biển.

TPHCM sẽ dồn lực phát triển hạ tầng và các ngành kinh tế biển trong những năm tới. Ảnh: Nguyến Huế

Thành phố xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm hoàn thiện thể chế, huy động nhà đầu tư chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn lực và bảo đảm quốc phòng an ninh. Lộ trình thực hiện được chia làm hai giai đoạn.

Trong năm 2026, thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, quy hoạch và chuẩn bị điều kiện cho các dự án lớn. Giai đoạn 2027-2030 sẽ là thời điểm tăng tốc triển khai đồng bộ, dồn lực phát triển hạ tầng và các ngành kinh tế biển.