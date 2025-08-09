UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình) sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Văn bản nêu rõ Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 04 và Thông tư số 05 của Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo.

Người dân góp ngày công xây dựng nhà ở mới cho gia đình tại xã An Lão (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Kim Loan

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương cập nhật báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Chương trình từ năm 2021-2025; tổng hợp, đề xuất nhu cầu đầu tư các dự án, tiểu dự án và nội dung chính sách của Chương trình trong giai đoạn 2 từ năm 2026-2030, tham mưu UBND tỉnh báo cáo gửi về Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 17/8.

Các sở, ngành, đơn vị chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình chỉ đạo, đôn đốc các xã khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình; phân công cán bộ theo dõi, tổng hợp ý kiến của cấp xã về tình hình thực tiễn triển khai các dự án, tiểu dự án và nội dung của Chương trình trên địa bàn; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và kiến nghị các giải pháp cụ thể trong thời gian tới để phù hợp tình hình thực tiễn của các xã sau sáp nhập, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn của Chương trình, định kỳ gửi về UBND tỉnh theo thời gian quy định báo cáo tháng.

UBND các xã, phường có trách nhiệm khẩn trương rà soát và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án sau khi sáp nhập; đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện các dự án, tiểu dự án đã và đang thực hiện để phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn 1…

Đối với việc thực hiện các chính sách hiện hành và các dự án trong khuôn khổ Chương trình liên quan đến việc xác định các thôn, xã khu vực I, II, III vùng DTTS và miền núi, các địa phương triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong triển khai.