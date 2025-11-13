Thông tin đưa ra tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2025 do UBND tỉnh tổ chức ngày 12/11.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 10, KT-XH tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng các cây trồng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, sản lượng ước đạt 244.780,5 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ theo quy định.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì tăng trưởng ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,79% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số IIP ước tăng 9,7% so với cùng kỳ…

Báo cáo của UBND tỉnh cho hay, trong tháng 10, toàn tỉnh ước đón 739.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh ước đón 11.390.700 lượt khách, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch 10 tháng ước đạt 25.600 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/10/2025 là 23.457 tỷ đồng, đạt 113,2% dự toán trung ương giao, đạt 97,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Tính đến ngày 9/11, tổng thu ngân sách nhà nước là 23.757,6 tỷ đồng, đạt 114,6% dự toán trung ương giao, đạt 98,7% dự toán HĐND tỉnh.

Trong tháng 10/2025, toàn tỉnh thu hút mới 17 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 35.000 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút 161 dự án đầu tư (đạt 97,6% kế hoạch năm) với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 113.000 tỷ đồng.

Tình hình văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, trong tháng 10/2025, các sở, ngành đã thực hiện hoàn thành 20/21 nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh giao; còn 01 nhiệm vụ đã được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, tình hình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của các địa phương cũng đạt kết quả tích cực.

Về kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, tính đến ngày 10/11, tỉnh Gia Lai đạt 90,29 điểm (tăng 3,67 điểm so với tháng 9/2025) được xếp loại “Xuất sắc” và đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị và những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH của toàn tỉnh trong 10 tháng năm 2025.

Đồng thời biểu dương sự chủ động, quyết liệt của các địa phương, các lực lượng trong triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13 vừa qua đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển KT-XH năm 2025; tập trung công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, đột phá, ưu tiên tối đa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2025 đề ra…

Khẩn trương rà soát, xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2026. Tiếp tục tổ chức đào tạo, trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

“Thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thực chất, hiệu quả; nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung phát huy tinh thần quyết liệt, “thần tốc” trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH…”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý.

An Nhiên