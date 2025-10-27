Tận dụng công nghệ số

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh năm 2026 - bước đi chiến lược nhằm xây dựng diện mạo một Gia Lai mới sau sáp nhập với Bình Định.

Theo đó, tỉnh chú trọng giới thiệu các giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với doanh nghiệp, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Truyền thông được triển khai đa tầng - đa kênh - đa chủ thể, kết hợp giữa báo chí, nền tảng số, phim tư liệu, sự kiện, ấn phẩm trực quan và các hình thức sáng tạo hiện đại.

Bãi đá hình vòng cung ở Quy Nhơn hút du khách. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh đó, Gia Lai đẩy mạnh truyền thông trực quan tại các điểm công cộng, tuyến đường chính và khu du lịch; liên hệ các hãng phim lớn để khai thác bối cảnh; xuất bản ấn phẩm và phim tài liệu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch và đầu tư.

Tỉnh cũng tăng cường ứng dụng công nghệ số như cổng thông tin du lịch thông minh, bộ từ khóa tối ưu hóa tìm kiếm, và triển khai thông điệp 3K (Không nâng giá, ép giá; Không tranh giành, lôi kéo khách; Không ô nhiễm tiếng ồn, rác thải) và 3A (An toàn văn minh giao thông, An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn tính mạng và tài sản) nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch.

Becamex VSIP Bình Định ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: Kim Loan

Những bước đột phá

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền văn bản pháp luật, thời gian qua, Gia Lai đã có những bước đột phá trong truyền thông chính sách. Một số phim tài liệu và clip quảng bá do địa phương đặt hàng sản xuất đã khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người bằng chất liệu hiện đại, hướng đến khán giả trẻ và quốc tế.

Một sự kiện nổi bật khác là Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025” tổ chức tại phường Quy Nhơn dịp Quốc khánh 2/9. Đây là hoạt động điểm nhấn sau sáp nhập, thể hiện rõ chiến lược kết nối Đông - Tây của tỉnh…

Ngoài ra, Gia Lai còn đẩy mạnh chiến dịch truyền thông số và sáng tạo nội dung trên nền tảng mới. Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” do Tỉnh Đoàn tổ chức là một minh chứng: hàng chục bạn trẻ đã thực hiện video clip 1-3 phút giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa và ẩm thực địa phương, truyền tải thông điệp mến khách tới du khách, qua những góc nhìn sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch trao đổi, làm việc với ông Chiyomatsu Hiroyasu, thị trưởng TP. Izumisano (Nhật Bản). Ảnh: Phúc Anh

Những video về Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Eo Gió, mùa hoa dã quỳ hay ẩm thực bản địa nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Sự năng động của người trẻ trong việc sáng tạo nội dung số đã góp phần làm mới phương thức quảng bá hình ảnh tỉnh nhà, sinh động và giàu cảm xúc hơn đối với công chúng.

Tỉnh cũng đã xây dựng bộ từ khóa tối ưu hóa kết quả tìm kiếm trên Internet, hợp tác với các nền tảng truyền thông quốc gia và nhà sáng tạo nội dung uy tín để lan tỏa hình ảnh “Gia Lai - Bình Định mới” ra cộng đồng quốc tế. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới chiến lược “chuyển đổi số truyền thông địa phương”, gắn truyền thông chính sách với du lịch thông minh và xúc tiến đầu tư trực tuyến.

Vươn tầm quốc tế và xây dựng hình ảnh bền vững

Từ nền tảng truyền thông trong nước, Gia Lai tiếp tục đưa hình ảnh địa phương ra thế giới bằng các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và tham gia các sự kiện quốc tế lớn.

Trong đó, dấu ấn nổi bật là sự tham dự Triển lãm Thế giới EXPO 2025 tại Osaka (Nhật Bản) tháng 9/2025 - nơi đoàn tỉnh giới thiệu cà phê, hồ tiêu, chè, các sản phẩm OCOP cùng clip đa ngôn ngữ và biểu diễn nghệ thuật đậm bản sắc Tây Nguyên - Bình Định.

Bên lề EXPO, lãnh đạo tỉnh làm việc với Hội Hữu nghị Nhật - Việt, Công ty Marubeni Lumber và chính quyền TP. Izumisano, mở ra triển vọng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chế biến gỗ, giáo dục và du lịch.

Tỉnh cũng phối hợp với các tỉnh Đông Bắc Campuchia tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa - thương mại, với cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Oyadav là điểm nhấn hợp tác biên giới.

Đầu tháng 8/2025, Gia Lai cử đoàn công tác sang Hàn Quốc, ký biên bản ghi nhớ với các đối tác như Eric C&C và Midas Holding về cảng tự động và chế biến nông sản. Cùng thời gian, đoàn doanh nghiệp Quảng Tây (Trung Quốc) khảo sát vùng nguyên liệu và ký 7 bản ghi nhớ xuất khẩu nông sản (sầu riêng, chanh dây, cà phê). Cuối tháng 9, 8 doanh nghiệp Gia Lai tham dự Hội chợ CAEXPO 2025 tại Nam Ninh, mở rộng thị trường ASEAN.

Ngày 23/10, tỉnh cùng Becamex và Liên đoàn các ngành Công nghiệp Thái Lan (FTI) tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Thái Lan tại phường Quy Nhơn với gần 20 doanh nghiệp Thái Lan. Tại đây, Gia Lai giới thiệu tiềm năng kết nối Đông - Tây, chính sách ưu đãi mở và ký nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác về logistics, công nghiệp chế biến, nông sản và năng lượng tái tạo.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Gia Lai đã thu hút hơn 140 dự án mới với tổng vốn đăng ký 78.000 tỷ đồng. Các nhà đầu tư quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến nông sản và du lịch sinh thái…

Mới đây, Tạp chí du lịch uy tín Lonely Planet đưa Quy Nhơn của Việt Nam vào danh sách "Best in Travel 2026", cùng loạt điểm đến nổi bật từ Brazil, Mexico đến Ireland. Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. với nhiều điểm đến nổi bật như Eo Gió - Kỳ Co, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, cùng các di tích lịch sử như Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít...

Với chiến lược truyền thông bài bản, chuyên nghiệp và định hướng hội nhập quốc tế, Gia Lai đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm truyền thông - xúc tiến - đầu tư của khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng.

Hà Nam - An Nhiên