UBND tỉnh Gia Lai ngày 18/8 đã tổ chức hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2025, thu hút sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã... Qua đó, nông sản Gia Lai có cơ hội tiếp cận sâu rộng thị trường Trung Quốc.

Phía đối tác Trung Quốc có đại diện Cục Phát triển Dữ liệu lớn tỉnh Quảng Tây và 30 doanh nghiệp xuất nhập khẩu của tỉnh này.

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) thông tin, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2024 đạt gần 61 tỷ USD, chiếm hơn 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đây là thị trường tiêu thụ lớn, gần về vị trí địa lý, có nhu cầu đa dạng, ổn định, đặc biệt đối với các nhóm hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm, đồ gỗ, khoáng sản và hàng tiêu dùng.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai chứng kiến các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của Gia Lai là khoảng 977.000ha, tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 770.000ha, thích hợp cho việc phát triển các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và một số cây dược liệu giá trị cao.

Trong khi đó, nhiều sản phẩm nông sản, thủy sản có thế mạnh, có giá trị cao của Việt Nam như sầu riêng (bao gồm cả sản phẩm tươi và đông lạnh), tổ yến, dừa tươi, chanh dây... đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Theo ông Thanh, hội nghị xúc tiến xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm 2025 là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Gia Lai tiếp cận thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với thị trường Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại lớn và tiềm năng nhất của Việt Nam.

Đây cũng là diễn đàn để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thương mại song phương, góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu và nâng cao giá trị hàng hóa của tỉnh.

“Gia Lai luôn coi lợi ích hợp pháp và thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình. Nhà đầu tư sẽ được tạo mọi thuận lợi để thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững tại địa phương”, Phó Chủ tịch tỉnh khẳng định.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Tây đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông sản.