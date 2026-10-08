Giá rau củ tại TPHCM tiếp tục tăng cao, trong đó một số loại rau gia vị đã vượt 100.000 đồng/kg. Tiểu thương cho biết có loại rau hiện có giá ngang một số loại thịt heo bán tại chợ.

Chị Thanh Huyền, người tiêu dùng tại phường An Hội Tây (TPHCM) phàn nàn giá rau xanh tăng mạnh. "Tuần trước, giá rau ngò rí tại chợ Phạm Văn Bạch (TPHCM) mới ở mức 85.000-90.000 đồng/kg thì nay đã lên 120.000 đồng/kg. Rau cải ngọt thường ngày giá 25.000-30.000 đồng/kg cũng tăng lên mức 55.000 đồng/kg”, chị Thanh Huyền nói.

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống như chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông), Thạch Đà, Phạm Văn Bạch (An Hội Tây), chợ Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa), giá rau củ lại tiếp đà tăng do nguồn cung sụt giảm.

Những đợt mưa lớn liên tiếp gần đây gây thiệt hại về nguồn cung ở nhiều vùng trồng rau trọng điểm cung ứng cho TPHCM.

Đơn cử, giá rau cải bó xôi tại chợ dao động từ 70.000 đồng/kg, cải ngọt, cải xanh từ 55.000-60.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng so với ngày thường; rau xà lách từ 45.000-55.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg.

Rau cải ngọt về chợ có giá 55.000 đồng/kg. Ảnh: Thu Hà

Nhóm rau gia vị như rau ngò rí 10.000-12.000 đồng/lạng, tức 100.000 -120.000 đồng/kg tùy điểm bán, hành lá 80.000-90.000 đồng/kg. Nhóm có mức giá ít tăng hoặc giữ nguyên như cà rốt, su hào, bí đao, bí đỏ, bắp cải tròn Đà Lạt cỡ nhỏ dao động từ 15.000-35.000 đồng/kg tùy loại.

Bà Thảo, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch, xác nhận giá rau về chợ duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của thời tiết và một phần do giá nhiên liệu. Hiện rau ăn lá và rau gia vị là nhóm mặt hàng tăng giá mạnh nhất do dễ bị dập và hư hỏng khi gặp mưa.

Bà dẫn chứng ngò rí bà đang bán 110.000 đồng/kg, ngang với giá 1kg thịt heo bán tại chợ.

Song, bà Thảo nhận xét dù giá rau thay đổi từng ngày, nhưng không phải tất cả đều tăng, tùy lượng hàng về chợ. Bên cạnh đó, giá rau củ tại TPHCM thường tăng theo mùa vào khoảng tháng 9-11 hằng năm, khi mưa lớn khiến sản lượng rau giảm, ảnh hưởng nguồn cung về thành phố.

"Đây cũng giai đoạn tôi bán ít lời nhất vì rau mùa mưa dễ bị dập úng, phải nhặt lá hư rất nhiều, trong khi sức mua thì không cao”, bà Thảo cho hay.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức cho biết, nhiều mặt hàng như bầu, bí ngòi, bông cải xanh, cải bó xôi, củ cải trắng ghi nhận sức mua tăng cao trong đêm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết thất thường nên nguồn cung về chợ giảm dẫn tới giá các mặt hàng trên tăng từ 2.000-10.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá ớt hiểm cũng tăng 2.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Một số mặt hàng như cải ngọt, cải xanh giữ nguyên giá so với ngày 4/10. Tuy nhiên, so với khoảng 10 ngày trước, giá hai mặt hàng này đã tăng lần lượt 13.000 và 20.000 đồng/kg.

Dù vậy, theo vị này vẫn có một số nhóm sản phẩm như bí đỏ, dưa leo, su su về chợ giá giảm nhẹ từ 1.000-5.000 đồng/kg do sức mua yếu dẫn tới hàng tồn nhiều.

Đại diện chợ cũng nói thêm, cùng với giá của nhiều mặt hàng biến động, tổng sản lượng rau củ về chợ giảm nhẹ. Theo báo cáo nhanh trong ngày 6/10, tổng lượng rau về chợ khoảng 2434 tấn, giảm khoảng 100 tấn so với ngày hôm trước.