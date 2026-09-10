Số liệu chính thức từ Cục Hải quan cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 diễn ra sôi động ở cả hai chiều.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 8/2026 ghi nhận mức cao kỷ lục mới 1,37 tỷ USD, tăng 27,6% so với tháng trước và tăng 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ hai liên tiếp kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt 1 tỷ USD.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 6,15 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch đạt khoảng 271 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng trước, nhưng tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu rau quả về Việt Nam đạt khoảng 2,12 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Sầu riêng đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng kỷ lục của xuất khẩu rau quả trong tháng 8/2026. Ảnh: Trần Thắng

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), sầu riêng tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu rau quả.

Hiện sầu riêng vẫn đang trong vụ thu hoạch tại khu vực Tây Nguyên, dự kiến đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của ngành trong tháng 9 và 10 tới. Lãnh đạo VINAFRUIT kỳ vọng, xuất khẩu sầu riêng sẽ đạt khoảng 4 tỷ USD trong năm nay.

Để thúc đẩy đà tăng trưởng của ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay cơ quan này tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường sầu riêng, tăng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Úc, New Zealand.

Trong tháng 7, Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành Lệnh sửa đổi lần thứ 5 năm 2026 đối với Quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Theo quy định sửa đổi, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Ấn Độ.

Điều này mở ra nhiều kỳ vọng cho doanh nghiệp xuất khẩu. Dù vậy, Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT, lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động làm quen với thị trường, thị hiếu, sức mua tại đất nước tỷ dân, bởi sầu riêng vẫn là sản phẩm tương đối mới với phần đông người Ấn Độ.

Theo ông, trong giai đoạn đầu, nhu cầu sử dụng dự kiến sẽ tập trung tại các đô thị lớn, hệ thống bán lẻ cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn và kênh thương mại điện tử.

Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, bày tỏ sự thận trọng khi đánh giá tiềm năng của thị trường này. Ông nhìn nhận, thị trường Ấn Độ với hơn 1,4 tỷ dân nếu mở cửa chính ngạch hoàn toàn, sẽ là cơ hội lớn cho trái sầu riêng Việt Nam.

Tuy nhiên, từ thông tin chủ trương cho đến khi hoàn tất các nghị định thư, quy chuẩn kiểm dịch thực vật và thiết lập chuỗi logistics đường biển, đường hàng không cần một lộ trình dài, ít nhất 1-2 năm nữa. Ông Đức cho biết, khi hoàn thiện, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ tìm kiếm cơ hội tại thị trường này, bởi doanh nghiệp đang sở hữu 2.000ha sầu riêng với hai giống chủ lực là Monthong và Musang King.

Chủ tịch HAGL cho rằng trước mắt, năng lực cung ứng sầu riêng của cả Việt Nam lẫn Thái Lan đối với thị trường truyền thống Trung Quốc vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu.

Là đơn vị sở hữu diện tích sầu riêng lớn hàng đầu khu vực, HAGL sẽ theo dõi sát tiến trình đàm phán thương mại nhưng không vội vàng mà tập trung tối ưu hóa năng suất, chất lượng tại các vùng trồng trước khi thâm nhập thị trường mới.