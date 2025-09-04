Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 8 vừa qua, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 21.000 tấn hạt tiêu, thu về 126,8 triệu USD.

Lũy kế đến hết tháng 8/2025, nước ta đã xuất khẩu 165.700 tấn hạt tiêu các loại, giá trị đạt 1,12 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hạt tiêu xuất khẩu tuy giảm 9,8% nhưng giá trị tăng 26,9%

Giá xuất khẩu bình quân loại hạt được ví như “vàng đen” này trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 6.739,7 USD/tấn, tăng mạnh 40,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ, Đức và Ấn Độ là ba thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 25,1%, 8,3% và 6,6%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu trong 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Mỹ tăng 20,5%, thị trường Đức tăng 43,3% và thị trường Ấn Độ tăng 68,5%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất ở thị trường Anh với mức tăng 2,2 lần.

Giá hạt tiêu vào đà tăng mạnh. Ảnh: Habucha

Đáng chú ý, những ngày gần đây giá “vàng đen” tại thị trường nội địa tăng mạnh.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, giá tiêu ngày 3/9 dao động từ 153.000-154.000 đồng/kg. So với cuối tháng 7, giá tiêu tăng khoảng 16.000 đồng/kg, tương đương mức tăng 11,6%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá thu mua hạt tiêu tăng do nguồn cung nội địa đang dần cạn kiệt khi vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2025 đã khép lại từ đầu mùa hè. Nhiều nông hộ đã bán hết hàng, trong khi lượng tồn kho không còn nhiều.

Điều này khiến doanh nghiệp và thương lái phải cạnh tranh để thu gom nguyên liệu, đẩy giá tăng liên tục trong những ngày gần đây.

Bên cạnh đó, nhu cầu xuất khẩu đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ cũng khiến giá hồ tiêu tăng.

Vậy, Việt Nam còn bao nhiêu “vàng đen” để xuất khẩu trong 4 tháng còn lại của năm nay?

Số liệu thống kê cho thấy niên vụ 2023-2024, tổng sản lượng hạt tiêu đạt 190.000 tấn. Tuy nhiên, trong năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 250.000 tấn nhờ tận dụng nguồn tồn kho từ các năm trước và nhập khẩu để tái xuất.

Niên vụ 2024-2025, sản lượng vụ thu hoạch của Việt Nam dự kiến đạt 172.000 tấn. Ngoài lượng tiêu thu hoạch được còn hàng tồn kho. Chưa kể, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và chế biến xuất khẩu.

Trường hợp, nếu khối lượng xuất khẩu hạt tiêu tương đương mức 250.000 tấn của cùng kỳ năm ngoái, nước ta còn khoảng 84.000 tấn để xuất khẩu trong 4 tháng cuối năm nay.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá tiêu trong nước có thể duy trì ở mức cao nếu nguồn cung hạn chế, đồng thời được hỗ trợ bởi sự gia tăng nhập khẩu từ các nước cho mùa lễ hội cuối năm.

Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng xuất khẩu, các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe từ các thị trường cao cấp.

Cục Xuất nhập khẩu cũng nhấn mạnh, hạt tiêu Việt Nam đang có lợi thế kép: giá tiêu nội địa tăng, xuất khẩu giữ vững nhịp độ; trong khi nhu cầu quốc tế vẫn ổn định.

Đây được xem là tín hiệu tích cực sau nhiều năm thị trường hạt tiêu biến động mạnh. Nhưng nếu muốn duy trì vị thế bền vững, ngành cần có chiến lược dài hạn về chế biến, xây dựng thương hiệu và đa dạng thị trường, thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu thô.

Trong ngắn hạn, xu hướng tăng giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ người nông dân chú trọng cải tạo và chăm sóc vườn tiêu để có chất lượng tốt nhất. Thực tế, với mức giá như hiện nay, nếu còn hàng, nông dân sẽ lãi khoảng 70.000 đồng/kg.