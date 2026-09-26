Chi Pu

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô từng khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ gia đình có 3 người mang quân hàm đại tá: ông nội Nguyễn Tâm, bố Nguyễn Dũng Tuấn và bác ruột Nguyễn Dũng Minh.

Ông nội (ở giữa), bác ruột (bên trái) và bố (bên phải) của Chi Pu.

Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước hồi tháng 4/2025, Chi Pu xúc động chia sẻ: "Những thế hệ trong gia đình đã khoác lên mình màu áo lính".

Chi Pu bên bố.

Trong chương trình Sao nhập ngũ phát sóng cùng năm, nữ ca sĩ có khoảnh khắc khóc òa khi được mặc quân phục đứng cạnh bố.

Chi Pu gặp bố ở Sao Nhập Ngũ:

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, là con gái Đại tá Lê Văn Công - bác sĩ chuyên khoa 2, Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 121. Mẹ cô, bà Nguyễn Thị Thu Hài, cũng công tác trong ngành y. Bảo Ngọc nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn cha vì đã dạy cô sống tử tế, đồng thời tiết lộ: "Ba của tôi ít khi nói những điều lớn lao nhưng cách ba sống là một bài học rõ ràng về kiên định và trách nhiệm".

Bảo Ngọc bên bố mẹ.

Bài học ấy theo cô suốt hành trình nhan sắc, từ Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, đến ngôi vị Miss Intercontinental 2022. Đầu tháng 9 vừa qua, Bảo Ngọc mang về thành tích tốt nhất lịch sử đại diện Việt Nam tại Miss World khi lọt Top 6 chung cuộc.

Hậu Hoàng

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trong làng nội dung giải trí với kênh cá nhân thu hút hơn 8,3 triệu người theo dõi và hơn 3,6 tỷ lượt xem tích lũy. Ít ai biết cô xuất thân trong gia đình có 3 thế hệ làm quân nhân, bố là Đại tá Hoàng Quốc Mậu, mẹ là Trung tá Nguyễn Thị Thu Hằng.

Hậu Hoàng bên gia đình.

Cả bố và mẹ đều có mặt cổ vũ khi Hậu Hoàng tham gia chương trình Sao nhập ngũ năm 2025. Tốt nghiệp ngành Tài chính năm 2017, Hậu Hoàng từng làm văn phòng một thời gian ngắn trước khi chuyển hẳn sang sáng tạo nội dung, được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc chế" nhờ loạt video chế nhạc và vlog gây sốt mạng xã hội.

Sau khi tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, hình ảnh của cô thay đổi rõ rệt, từ một nghệ sĩ hài hước quen thuộc trở thành gương mặt được khen ngợi về nhan sắc. Với Hậu Hoàng, nền tảng kỷ luật từ gia đình quân ngũ chính là lý do giúp cô luôn giữ được sự chỉn chu trong công việc.

Kiên Ứng

Kiên Ứng tên thật là Ứng Duy Kiên, sinh năm 1992, là đạo diễn MV và nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc. Năm 2024, anh tham gia mùa đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai và là 1 trong 3 nghệ sĩ rời chương trình sớm nhất nhưng vẫn để lại ấn tượng nhờ câu chuyện gia đình đặc biệt.

Kiên Ứng bên gia đình.

Cha anh là Đại tá, NSND, PGS.TS Ứng Duy Thịnh, sinh năm 1952, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, từng giữ cương vị Phó hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2001 và nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 2023 với các tác phẩm múa Đất nước, Trăng treo, Ngọn lửa.

Kiên Ứng từng thừa nhận thành công hiện tại có công lao rất lớn từ cha, bởi từ nhỏ anh đã theo cha đến các buổi tập kịch, quan sát diễn viên, ca sĩ làm việc rồi được cha khuyên chọn học quay phim tại trường Sân khấu điện ảnh - ngành kết hợp cả nhiếp ảnh và điện ảnh, hai lĩnh vực anh yêu thích từ nhỏ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi, Hà Kiều Anh là cháu nội của Đại tá Hà Văn Lâu (1918-2016), nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam.

Hà Kiều Anh bên ông nội.

Sau này, ông đảm nhiệm các chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Cuba, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Pháp. Hà Kiều Anh từng chia sẻ cô luôn ý thức về gốc gác gia đình để sống đúng mực, không phụ truyền thống của dòng họ.

Minh Phi

Ảnh, video: Tư liệu