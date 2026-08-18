Đây là nỗ lực đưa một tác phẩm kinh điển vào đời sống nghệ thuật đương đại, mang đến những trải nghiệm cảm xúc đa chiều thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và công nghệ sân khấu.

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn NSƯT Lê Ánh Tuyết và kịch bản chuyển thể từ Bùi Hồng Quế, khán giả lần đầu tiên được chứng kiến những nhân vật thân thương như: Mừng, Quỳnh "Sơn ca", Lượm, Vịnh "Sưa", Tư Dát hay Bồng Da Rắn bước lên sân khấu nhạc kịch.

Vở diễn lấy cậu bé Mừng làm trung tâm.

Lựa chọn nhân vật cậu bé Mừng làm trung tâm, tác phẩm tái hiện hình ảnh một đứa trẻ giàu tình cảm sống ở chiến khu Huế, sớm gia nhập Đội Thiếu niên Trinh sát. Câu chuyện của Mừng và những người đồng đội đã trưởng thành giữa bom đạn chính là biểu tượng cho một thế hệ thiếu niên Việt Nam kiên cường, dũng cảm và tràn đầy niềm tin vào hòa bình.

Đứng trước một nguyên tác đồ sộ, chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSƯT Ánh Tuyết cho biết đã quyết định không lạm dụng bối cảnh tả thực mà tập trung vào cảm xúc. Chị dùng một câu hò Huế mở màn và kết thúc để khơi gợi không gian văn hóa, qua đó đề cao tinh thần yêu nước không bị giới hạn bởi không gian. Đặc biệt, đạo diễn kiên quyết khắc họa sự hy sinh của các nhân vật thiếu niên một cách oai hùng, tuyệt đẹp, nói không với sự thê lương, bi lụy.

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Dù đề cao yếu tố tinh thần, ê-kíp vẫn giữ lại nét đặc trưng nguyên tác: một Tư Dát mập mạp hay một Quỳnh "Sơn ca" trắng trẻo. NSƯT Ánh Tuyết hài hước chia sẻ kỷ niệm phải cho nam diễn viên đóng Quỳnh mặc quần dài vì "chân bạn ấy sáng rực làm mất không gian tâm trạng của cảnh diễn khi mặc quần soóc.

Đại tá - nhạc sĩ An Hiếu, Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội - người đảm nhận vai trò phụ trách âm nhạc cho vở nhạc kịch, đã biến áp lực khi đứng trước một tác phẩm đồ sộ thành nguồn cảm hứng nghệ thuật nhờ tình yêu mãnh liệt với cuốn truyện từ thuở bé. Âm nhạc của vở diễn là sự giao thoa hài hòa giữa các ca khúc cách mạng quen thuộc như Vệ quốc quân, Tiến lên đường, Tây xa trường cùng 9 sáng tác hoàn toàn mới, dựa trên phần lời của nhà văn Phạm Vân Anh.

Nhạc sĩ cho biết, để khán giả đương đại dễ dàng đồng cảm đã đưa ngôn ngữ âm nhạc hiện đại vào bối cảnh lịch sử, đồng thời cá nhân hóa từng nhân vật bằng những chủ đề âm nhạc riêng biệt để tránh sự trùng lặp. Điểm chạm cảm xúc mãnh liệt nhất ở ca khúc lời tự tình của Mừng gửi mẹ. Bằng thủ pháp mộc mạc, bài hát khắc họa sự ngây thơ, trong sáng của cậu bé Vệ quốc đoàn trong đêm tối ở chiến khu: "Con đi kháng chiến nhưng lúc nào cũng trong veo, con không làm điều gì xấu cả, mẹ ở nhà hãy yên lòng".

Theo NSƯT Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, đây không chỉ là một vở diễn mới mà là mong muốn để những trang sách từng làm rơi nước mắt hàng triệu độc giả tiếp tục được kể lại cho thế hệ hôm nay bằng ngôn ngữ nghệ thuật của thế kỷ XXI.

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Sau đêm diễn mở màn, suất diễn đầu tiên sẽ diễn ra vào 15h00, ngày 23/8 tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Ảnh: NHTT