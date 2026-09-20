Rapper Captain Boy

Hoàng Đức Duy, tên thật của rapper Captain Boy, sinh năm 2003, được khán giả biết đến qua Rap Việt mùa 3 rồi trở thành thí sinh trẻ tuổi nhất bước vào chung kết Anh trai say hi 2024. Mẹ anh, bà Phạm Ngọc Hà, vốn là giáo viên dạy Văn hiện là hiệu trưởng Trường THPT Công nghiệp tại thành phố Hòa Bình, nay thuộc tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập địa giới.

Captain và mẹ.

Nam rapper từng thừa nhận nghề nghiệp của mẹ tạo ra một khuôn khổ đạo đức rõ ràng cho sự sáng tạo của mình: "Mẹ tôi là hiệu trưởng một trường học nên tôi ý thức rõ mình làm gì cũng không thể để ảnh hưởng gia đình". Điều này khiến Captain luôn cân nhắc kỹ ca từ và hình ảnh khi biểu diễn công khai, dù trong giới underground anh vẫn có những tiết mục phóng khoáng hơn.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh

Đăng quang Miss Grand Vietnam năm 2024 khi mới 23 tuổi, Võ Lê Quế Anh, sinh năm 2001 quê Đà Nẵng, sinh ra trong gia đình có truyền thống công tác trong nhà nước. Bố cô là phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân địa phương, còn mẹ là hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi.

Hoa hậu Quế Anh và mẹ.

Cuối tháng 8/2026, nhân dịp bố nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Quế Anh viết trên trang cá nhân về khoảnh khắc xúc động khi nhìn mẹ rạng rỡ trong vai trò hiệu trưởng bên cạnh bố. Cô bày tỏ bố mẹ đã cống hiến cả một đời cho sự nghiệp, luôn là tấm gương sáng để mình noi theo, đồng thời là nguồn động lực giúp cô có nền tảng giáo dục vững vàng khi theo đuổi các cuộc thi nhan sắc. Ở tuổi 25, Quế Anh tích cực đồng hành cùng các hoạt động của Miss Grand Vietnam mùa kế tiếp trong vai trò cựu hoa hậu.

Ca sĩ Suni Hạ Linh

Suni Hạ Linh, tên thật Ngô Đặng Thu Giang, sinh năm 1993, là con gái của NSND Ngô Đặng Cường - nguyên hiệu trưởng Trường Múa TPHCM. Sinh năm 1949 tại Hà Nội, ông Cường bắt đầu sự nghiệp từ năm 1968, được cử sang Liên Xô tu nghiệp biên đạo múa suốt 6 năm, sau đó giữ vai trò đạo diễn chính tại Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam. Ông được phong danh hiệu NSND năm 2007.

Suni Hạ Linh và bố.

Mẹ và chị gái của Suni Hạ Linh cũng theo nghiệp múa. Ban đầu NSND Ngô Đặng Cường phản đối con gái theo đuổi ca hát, thậm chí từng bán nhà để đầu tư cho con du học ngành tài chính tại New Zealand nhưng khi Suni Hạ Linh quyết rẽ hướng sang âm nhạc, ông chuyển sang ủng hộ hết mình. Hiện ông đã nghỉ hưu, sống tại TPHCM.

Siêu mẫu Lan Khuê

Siêu mẫu Trần Ngọc Lan Khuê là cháu ngoại của giáo sư, NGND Trần Thanh Đạm, hiệu trưởng đầu tiên của ĐH Sư phạm TPHCM, giữ cương vị này suốt 10 năm. Bố mẹ Lan Khuê đều là giảng viên tại chính ngôi trường ông từng đứng đầu, còn cô lớn lên trong khu tập thể giảng viên ngay trong khuôn viên trường.

Hoa khôi Lan Khuê.

Là con một trong gia đình trí thức nền nếp, Lan Khuê từng chịu áp lực học tập lớn từ mẹ, người được miêu tả là nghiêm khắc và luôn đặt việc học lên hàng đầu. Cô đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm phổ thông, thi đại học đạt kết quả tốt. Lan Khuê từng chia sẻ ông ngoại ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống và tư duy của mình, luôn tận tụy, vô tư, không màng danh lợi. Dù gia đình có truyền thống sư phạm, cô lại rẽ hướng sang nghề người mẫu, từng phải thuyết phục bố mẹ để theo đuổi đam mê.

Hoa hậu Dương Thùy Linh

Hoa hậu Dương Thùy Linh sinh năm 1983 tại Hà Nội, xuất thân trong gia đình có cả bố và mẹ đều là phó giáo sư, tiến sĩ. Bố cô, ông Dương Đức Lân, từng là giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dương Thùy Linh và mẹ.

Mẹ cô, PGS.TS Nguyễn Thị Thuận, từng giữ quyền hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội, đồng thời có thời gian đảm nhiệm vai trò giám đốc quốc gia một chương trình xóa đói giảm nghèo. Sinh sống và học tập ở nước ngoài từ nhỏ, Dương Thùy Linh thành thạo tiếng Anh và từng đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế khi đã ngoài 30 tuổi, mang theo nền tảng gia đình trí thức hiếm có giữa showbiz.

Ca sĩ Minh Anh

Giữa thập niên 1990, cái tên Tam ca 3A có 2 chị em Minh Anh - Minh Ánh gắn liền với các bản hit như Mong ước kỷ niệm xưa hay Trên đỉnh phù vân.

Ca sĩ Minh Anh, Minh Ánh và Ngọc Anh.

Sau khi tan rã, Minh Anh sau đó chuyển sang làm việc tại một hãng hàng không còn Minh Ánh lại rẽ sang con đường quản lý giáo dục, từng đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nơi chị gắn bó trực tiếp việc giảng dạy và phụ trách khoa Thanh nhạc. Không dừng lại ở đó, NSƯT Minh Ánh còn liên tiếp là đại biểu Quốc hội 3 khóa XIV, XV và XVI. Thời niên thiếu, 2 chị em từng tự ý đăng ký thi vào trường nghệ thuật mà không báo trước với gia đình, chỉ thông báo khi đã trúng tuyển.

Tam ca 3A hát "Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột" của nhạc sĩ Nguyễn Cường:

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: MA