Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là cơ sở đào tạo trọng điểm của khối nghệ thuật, nơi chắp cánh cho nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, quay phim... đóng góp vào sự phát triển sân khấu, điện ảnh nước nhà.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư để nhà trường giữ vững vị thế tiên phong, hội nhập khu vực và quốc tế. Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, NSƯT Bùi Như Lai cùng tập thể HUTAC sẽ phát huy truyền thống hơn 60 năm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho văn hóa nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định cho NSƯT, TS. Bùi Như Lai.

Nhận nhiệm vụ, tân Hiệu trưởng Bùi Như Lai bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ và tập thể nhà trường. Ông khẳng định đây vừa là vinh dự lớn lao vừa là trách nhiệm nặng nề, thôi thúc bản thân nỗ lực nhiều hơn.

"Thành công không thể đến từ nỗ lực cá nhân mà cần sự đồng hành, đoàn kết và chung sức của Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, giảng viên, cán bộ và người học", ông nhấn mạnh. NSƯT Bùi Như Lai đồng thời kêu gọi tập thể HUTAC tiếp tục gắn kết, phát huy truyền thống, phấn đấu đưa nhà trường phát triển, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa - nghệ thuật dân tộc.

NSƯT, TS. Bùi Như Lai sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch và tiếp tục học Đạo diễn sân khấu tại HUTAC. Nghệ sĩ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học, từng là diễn viên, đạo diễn Nhà hát Tuổi trẻ, giữ vai trò Trưởng đoàn Kịch hình thể và Trưởng đoàn Kịch 1.

Từ năm 2019, NSƯT Bùi Như Lai trở lại giảng dạy và quản lý tại HUTAC, lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khấu, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Sân khấu, Đảng ủy viên. Ở mỗi cương vị, ông đều thể hiện bản lĩnh quản lý, tư duy đổi mới và khả năng kết nối tập thể.

Trong hoạt động nghệ thuật, Bùi Như Lai là đạo diễn của nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng lớn như: Tái sinh (Giải Đạo diễn sáng tạo xuất sắc, huy chương Vàng Liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND 2020), Đến bờ bên kia (huy chương Vàng Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2022), Ê-đíp làm vua (huy chương Bạc), Chén thuốc độc (2021) và Như hạt mưa sa (2024).

Ngoài sân khấu, NSƯT Bùi Như Lai còn tham gia phim truyền hình với vai diễn trong Dưới bóng cây hạnh phúc (2023) và Cha tôi người ở lại (2025).

Với những cống hiến bền bỉ, TS. Bùi Như Lai được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Huân chương Lao động hạng Ba (2019).

NSƯT Bùi Như Lai trong "Cha tôi người ở lại":