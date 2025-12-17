Ngày 17/12, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (17/12/1980-17/12/2025), đồng thời kỷ niệm 66 năm truyền thống đào tạo ngành Sân khấu - Điện ảnh Việt Nam (1959-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, TS.NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho rằng, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để tự hào về những thành tựu đã đạt được mà còn là thời điểm xác định tầm nhìn, trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới.

NSƯT Bùi Như Lai cho biết đã xác định tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng môi trường học thuật nhân văn, qua đó góp phần khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật trong suốt 45 năm qua. Lãnh đạo Bộ mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm là lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và ba chương trình đào tạo của trường, gồm: Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh, Huấn luyện Múa.

PGS.TS Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định cho trường.

Đây là sự ghi nhận quan trọng, khẳng định việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành, đồng thời phản ánh năng lực quản trị, hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ và định hướng phát triển bền vững của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, giảng viên của trường được vinh danh, khen thưởng vì những đóng góp nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật. Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu, trong đó có TS.NSƯT Bùi Như Lai và TS. Phạm Đắc Thi - Phó Hiệu trưởng...

Ảnh: BTC