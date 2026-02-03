Ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT) liên quan đến việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở NN-MT Thanh Hóa, thời gian qua, địa phương đang triển khai lập, thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với loại đất nêu trên theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thanh Hóa xin hướng dẫn từ Bộ NN-MT việc xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích. Ảnh: Lê Dương

Cụ thể, Nghị định quy định hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hằng năm và “giá khởi điểm được xác định theo bảng giá đất hằng năm”. Trong khi đó, Luật Đất đai 2024 lại không quy định ban hành bảng giá đất hằng năm, mà chỉ nêu UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo.

Như vậy, theo Sở NN-MT Thanh Hóa, việc xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất nông nghiệp công ích hiện đang được hiểu là căn cứ vào giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất nằm ở chỗ, theo Nghị định 71/2024/NĐ-CP, giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm. Trong khi đó, Luật Đất đai 2024 quy định rõ thời hạn thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích cho mỗi lần thuê không quá 10 năm.

“Thực tế cho thấy, giá thuê đất sẽ có sự khác biệt lớn tùy theo thời hạn thuê. Việc sử dụng giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất (không xác định thời hạn) để làm căn cứ xác định giá khởi điểm cho thuê đất công ích có thời hạn ngắn là chưa phù hợp”, Sở NN-MT Thanh Hóa nêu rõ.

Dẫn chứng cụ thể, theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa, giá đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh khoảng 40.000 đồng/m². Nếu áp dụng mức giá này để xác định tiền thuê đất hằng năm, thì giá thuê 1ha đất công ích (10.000m²) lên tới khoảng 400 triệu đồng/năm, mức giá này được cho là quá cao, khó khả thi đối với người thuê đất sản xuất nông nghiệp.

Trước thực trạng trên, Sở NN-MT Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý đất đai, xem xét, có ý kiến hướng dẫn cụ thể việc xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích nêu trên làm cơ sở thực hiện các công việc theo thẩm quyền.