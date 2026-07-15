Ghi nhận trên thị trường tiền mã hoá trong 24 giờ qua (14/7 đến 15/7), giá Pi đang được giao dịch ở mức thấp kỷ lục xoay quanh mốc từ 0,0711 USD – 0,08664 USD. Đây là mức giá thấp nhất kể từ lúc đồng tiền này được niêm yết, thậm chí nếu so với mức giá lúc niêm yết là 0,1 USD/Pi vào tháng 2/2025, đồng tiền ảo này gần như đã mất giá trị và nhà đầu tư liên tục bị lỗ nặng.

Giá đồng tiền ảo Pi liên tục giảm mạnh trong thời gian qua. Ảnh: Lê Mỹ (có dùng AI)

Giá trị vốn hoá thị trường của tiền ảo Pi lần đầu tiên tụt xuống dưới 1 tỉ USD (hiện khoảng 924,6 triệu USD). Hiện có gần 11 tỉ đồng tiền ảo Pi đang lưu thông trên thị trường; nghĩa là mới chỉ có khoảng 10% đồng Pi được mở khoá trong tổng số 100 tỉ tổng lượng cung, nhưng giá đồng tiền này đã liên tục thủng đáy.

Với mức giá ngày càng xuống thấp như trên, nhiều người trong thời gian qua đã bắt đầu rời bỏ việc đào Pi, công việc diễn ra trong thời gian dài.

“Nhà tôi 'ba đời đào Pi' đây, nhưng đến lúc phải dừng lại vì cảm thấy đồng tiền này hiện không còn giá trị. Mặc dù mất nhiều thời gian, công sức huy động mọi người tham gia, nhưng tôi thấy đây cũng không phải là vấn đề lớn, vì thực tế cũng đã bán và thu được một ít tiền từ đồng tiền ảo này ở thời điểm nó đang có giá. Tuy nhiên, với mức giá thấp như hiện nay, việc đào nó đang trở thành vô nghĩa”, anh N.H. một người đào Pi tại TPHCM cho biết.

Trong khi đó, anh L.S. cũng là một người đào Pi tại TPHCM chia sẻ, anh đã xoá luôn ứng dụng Pi Network trên điện thoại và hiện mất cả trăm triệu đồng cho tiền ảo này. Cụ thể, mặc dù đã đào đồng tiền ảo Pi trong hai năm qua nhưng anh vẫn chưa được mở khoá, nóng lòng anh lên các sàn tiền ảo để mua Pi theo dạng đầu tư; kết quả càng mua càng lỗ, khi mua ở mức giá cao nhưng sau đó giá đồng tiền ảo này lại liên tục giảm sâu và chưa có dấu hiệu bật tăng trở lại.

“Cứ như lừa đảo, bỏ công ra đào thì hệ thống không chịu mở khoá. Đầu tư đồng tiền này trên các sàn cũng liên tục lỗ nặng. Tôi quá vội vàng khi tin tưởng vào tiền ảo Pi, giờ phải tự trả giá cho việc làm của mình”, anh L.S. than thở.

Có một điều đáng chú ý, kể từ khi nhà sáng lập Pi Network xuất hiện và đưa ra các cam kết về việc tạo ra một hệ sinh thái Pi bền vững, giá của đồng tiền ảo này vẫn liên tục lao dốc. Bên cạnh đó, những cập nhật về hệ sinh thái này được nhóm phát triển đưa ra một cách nhỏ giọt và không có nhiều cái mới, cũng khiến nhiều người ngày càng mất niềm tin vào đồng tiền ảo này.

Tuy nhiên, đáng chú ý vẫn có người đặt niềm tin vào đồng tiền ảo Pi dù giá giảm mạnh. Trên các cộng đồng Pi tại Việt Nam, nhiều người cho biết họ vẫn tiếp tục đào nó mỗi ngày. Theo họ đây là một thói quen khó bỏ và biết đâu một ngày nào đó có khi giá Pi lại bật tăng trở lại.

Có điều, theo các chuyên gia am hiểu về thị trường tiền mã hoá, tiền ảo Pi thực tế đã mất giá trị vì hệ sinh thái này không tạo ra cho người dùng giá trị thực tế có ý nghĩa nào ngoài ăn tiền quảng cáo hiển thị. Cách chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo, nhà đầu tư không xuống tiền vào đồng tiền ảo này, còn nếu muốn đào Pi vì đam mê thì cứ tiếp tục, nhưng không nên mơ mộng.