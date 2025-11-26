Buổi chiếu phim được công chiếu trong khuôn khổ LHP châu Âu tại Việt Nam 2025 (EUFF 2025).

Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam phát biểu

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Rafael de Bustamante - Đại biện Lâm thời Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh tinh thần hợp tác và sự đa dạng của nền điện ảnh châu Âu đương đại, phản ánh chính tinh thần của Liên minh châu Âu.

Còn Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken bày tỏ: “Tôi rất vui mừng có mặt tại đây cùng quý vị thưởng thức một câu chuyện cảm động của Na Uy trên màn ảnh rộng - đúng vào ngày kỷ niệm 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Na Uy và Việt Nam. Trong bối cảnh này, Sentimental Value càng có ý nghĩa đặc biệt. Bộ phim là câu chuyện về những kết nối, giữa các thế hệ, giữa con người với con người và giữa các nền văn hóa. Bộ phim sẽ khiến chúng ta suy ngẫm về những mối quan hệ định hình cuộc sống và những mối quan hệ tình cảm đem lại ý nghĩa cho cuộc đời của mỗi chúng ta”.

Ngành công nghiệp điện ảnh Na Uy đã phát triển ổn định qua nhiều năm và ngày càng được quốc tế ghi nhận bởi phong cách kể chuyện cuốn hút, đạo diễn sáng tạo khai thác các vấn đề xã hội và cảm xúc con người. Joachim Trier là một trong số những đạo diễn đương đại nổi bật nhất của Na Uy. Ông được khán giả toàn cầu đánh giá cao về chiều sâu cảm xúc, chất hài hước tinh tế và những suy ngẫm đầy ý nhị về đời sống hiện đại.

Buổi chiếu phim thu hút đông đảo khán giả

Giá trị tình cảm là một câu chuyện cảm động về gia đình, sự hòa giải và việc tìm lại những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Nổi tiếng với sự ấm áp, hài hước và chiều sâu cảm xúc, bộ phim đã chạm đến trái tim khán giả khắp châu Âu và tiếp tục khẳng định danh tiếng của Joachim Trier như một trong những tiếng nói hàng đầu của điện ảnh đương đại châu Âu.

Liên hoan phim châu Âu 2025 diễn ra từ ngày 20/11 - 6/12 tại Hà Nội và TPHCM, mang đến cho khán giả Việt Nam một hành trình điện ảnh phong phú khám phá những nền văn hóa, giá trị và biểu đạt sáng tạo đa dạng của châu Âu.