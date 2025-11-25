Phim "Mưa đỏ" đoạt giải Bông Sen Vàng - giải thưởng cao nhất tại LHP Việt Nam lần 24. Phim cũng đoạt 4 giải cá nhân xuất sắc trong đêm trao giải.
Tối 25/11, Lễ bế mạc và trao giải LHP Việt Nam lần thứ 24 - 2025 diễn ra tại TPHCM. Sự kiện năm nay do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TPHCM tổ chức.
LHP thu hút 144 phim ở các thể loại tham dự, trong đó có 16 phim điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình.
Hạng mục Phim điện ảnh hay nhất nhận nhiều sự chú ý với 16 tác phẩm, đều là những phim đã được ra mắt công chúng trong vòng 3 năm qua.
Phim Mưa đỏ - tác phẩm đạt doanh thu phòng vé cao kỷ lục hiện nay - trở thành cái tên được chú ý nhất trong sự kiện. Phim được trao giải Bông Sen Vàng - giải thưởng cao nhất của LHP.
Phát biểu nhận giải, đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền nói chị xin thay mặt ê-kíp và Điện ảnh Quân đội Nhân dân gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo và chương trình.
Chị cũng xin cảm ơn tất cả thành viên đoàn phim đã tận hiến cho 1 chiến dịch mang tên Mưa đỏ gian nan nhưng cũng rất vinh quang.
"Chúng tôi xin tri ân khán giả đã nối dài giấc mơ rất đẹp cho phim. Tôi muốn dành phần thưởng này gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay", chị chia sẻ.
Trên sân khấu, các diễn viên cùng chuyền tay nhau cúp vàng, thể hiện sự gắn kết và tự hào với giải thưởng điện ảnh lớn nhất họ vừa đạt được.
Ngoài giải thưởng lớn nhất, Mưa đỏ cũng đạt thêm 4 giải thưởng cá nhân gồm: Giải Họa sĩ thiết kế xuất sắc trong phim điện ảnh (Vũ Việt Hưng); giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc; giải Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam) và Âm thanh phim điện ảnh xuất sắc.
Chỉ cách đây 3 ngày, đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp Mưa đỏ cũng đón nhận tin vui khi phim có tên trong danh sách tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 98.
Việc tác phẩm được lựa chọn tranh giải Oscar cũng nhận sự đồng thuận của giới làm phim và các nhà phê bình.
Ra rạp từ tháng 8, ''Mưa đỏ'' nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng - kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt.