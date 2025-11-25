Tối 25/11, Lễ bế mạc và trao giải LHP Việt Nam lần thứ 24 - 2025 diễn ra tại TPHCM. Sự kiện năm nay do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TPHCM tổ chức.

LHP thu hút 144 phim ở các thể loại tham dự, trong đó có 16 phim điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình.

Hạng mục Phim điện ảnh hay nhất nhận nhiều sự chú ý với 16 tác phẩm, đều là những phim đã được ra mắt công chúng trong vòng 3 năm qua.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền đại diện đoàn phim "Mưa đỏ" nhận giải thưởng "Bông Sen Vàng".

Phim Mưa đỏ - tác phẩm đạt doanh thu phòng vé cao kỷ lục hiện nay - trở thành cái tên được chú ý nhất trong sự kiện. Phim được trao giải Bông Sen Vàng - giải thưởng cao nhất của LHP.

Phát biểu nhận giải, đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền nói chị xin thay mặt ê-kíp và Điện ảnh Quân đội Nhân dân gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo và chương trình.

Chị cũng xin cảm ơn tất cả thành viên đoàn phim đã tận hiến cho 1 chiến dịch mang tên Mưa đỏ gian nan nhưng cũng rất vinh quang.

"Chúng tôi xin tri ân khán giả đã nối dài giấc mơ rất đẹp cho phim. Tôi muốn dành phần thưởng này gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay", chị chia sẻ.

Trên sân khấu, các diễn viên cùng chuyền tay nhau cúp vàng, thể hiện sự gắn kết và tự hào với giải thưởng điện ảnh lớn nhất họ vừa đạt được.

Ê-kíp "Mưa đỏ" vỡ òa niềm hạnh phúc.

Ngoài giải thưởng lớn nhất, Mưa đỏ cũng đạt thêm 4 giải thưởng cá nhân gồm: Giải Họa sĩ thiết kế xuất sắc trong phim điện ảnh (Vũ Việt Hưng); giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc; giải Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam) và Âm thanh phim điện ảnh xuất sắc.

Chỉ cách đây 3 ngày, đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp Mưa đỏ cũng đón nhận tin vui khi phim có tên trong danh sách tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 98.

Việc tác phẩm được lựa chọn tranh giải Oscar cũng nhận sự đồng thuận của giới làm phim và các nhà phê bình.

Tác phẩm ''Mưa đỏ'' đạt kỷ lục doanh thu phòng vé lẫn phản hồi tích cực về mặt chuyên môn.

Ra rạp từ tháng 8, ''Mưa đỏ'' nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng - kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt.

Các giải khác:

Phim quay tại TPHCM - giải thưởng đặc biệt BTC trao tặng tại LHP năm nay thuộc về "Địa đạo". Tác phẩm này được quay tại bối cảnh ngoài trời ở địa đạo Củ Chi (TPHCM).

Bộ 3 đạo diễn Victor Vũ, Trấn Thành và Phan Gia Nhật Linh (thứ 2, từ trái qua) cùng nhận 3 giải thưởng của ban giám khảo dành cho phim điện ảnh với các tác phẩm của mình: "Thám tử Kiên", "Mai" và "Mang mẹ đi bỏ".

Giải thưởng ''Tác phẩm truyền cảm hứng'' được trao cho phim hoạt hình "Sự tích hoa trạng nguyên".

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy (áo đỏ), Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao các giải ''Âm thanh xuất sắc cho phim hoạt hình, tài liệu và điện ảnh'' cùng các giải ''Âm nhạc xuất sắc trong phim hoạt hình, điện ảnh''.

PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cùng diễn viên Mai Thu Huyền trao giải cho họa sĩ, kỹ xảo và quay phim.

Các Giải Bông Sen Bạc thuộc về: Phim điện ảnh "Địa đạo", "Tử chiến trên không", "Chị dâu"; các phim hoạt hình "Trở về", "Tiếng cồng núi Nưa"; phim khoa học "Sếu có về phương Nam?"; các phim tài liệu "7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị", "Tiếng nói của lương tri".

Đạo diễn Lý Hải trao giải cho các đạo diễn phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim điện ảnh. Đạo diễn Hàm Trần với "Tử chiến trên không" bất ngờ đoạt giải ''Đạo diễn xuất sắc phim điện ảnh''. Trong khi đó, đạo diễn Thu Trang cũng được trao hạng mục ''Đạo diễn đầu tay'' cho phim "Nụ hôn bạc tỷ".