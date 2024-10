Sau khi giảm tới 300 đồng ở phiên giao dịch cuối tuần trước, giá USD trên thị trường tự do hôm nay quay đầu tăng mạnh.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay giao dịch USD với giá mua vào phổ biến ở mức 25.600 đồng/USD, giá bán ra là 25.700 đồng/USD. So với phiên trước đó, giá USD tự do tăng 200 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Dù tăng nhanh nhưng so với mức đỉnh 25.950-26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra) được thiết lập vào ngày 27/6, giá USD tự do hiện nay vẫn thấp hơn 350 đồng ở chiều mua và rẻ hơn 330 đồng ở chiều bán.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD là 24.252 đồng/USD, giảm 3 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua.

Giá USD tự do quay đầu tăng mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.465 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.039 đồng/USD.

Tỷ giá mua - bán USD tham khảo được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.400-25.450 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay được điều chỉnh giảm nhẹ.

Sáng nay, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào tiền mặt ở mức 25.164 đồng/USD, bán ra ở mức 25.464 đồng/USD, giảm 33 đồng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cùng giờ phiên cuối tuần qua (25/10).

Tương tự, BIDV cũng hạ giá đồng USD 27 đồng ở chiều mua và giảm 3 đồng ở chiều bán, kéo giá mua - bán xuống mức 25.220-25.464 đồng/USD.

VietinBank cũng niêm yết giá USD ở mức 25.220-25.464 đồng/USD (mua - bán), không đổi ở chiều mua và hạ 3 đồng ở chiều bán.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank hạ giá USD rẻ hơn 3 đồng ở cả chiều mua và bán, đưa giá USD mua tiền mặt về mức 25.194 đồng/USD, giá bán ra là 25.464 đồng/USD.

Trong khi đó, Eximbank lại giữ nguyên giá USD mua vào ở mức 25.170 đồng/USD, còn giá USD bán ra giảm 3 đồng, xuống 25.464 đồng/USD.

Giá USD mua vào tại ngân hàng đang thấp hơn khoảng hơn 400 đồng còn giá USD bán ra ít hơn 236 đồng so với thị trường tự do.

Trên thị trường thế giới, giá USD đã tăng trở lại. Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) vào lúc 12h26' ngày 28/10 (giờ Việt Nam) ở mức 104,57 điểm, tăng 0,3% so với phiên liền trước.