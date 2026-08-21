Chưa đầy một tháng, vàng đã khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" với những phiên tăng giảm chóng mặt.

Đầu tháng 8, vàng tăng mạnh sau những dữ liệu kinh tế Mỹ làm thay đổi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed, nhưng niềm vui ngắn ngủi khi các tín hiệu từ thị trường dầu mỏ và những phát biểu về lãi suất khiến giá đảo chiều chỉ sau vài ngày.

Sự giằng co dữ dội giữa 3 "thế lực" là dầu, lãi suất và địa chính trị đã tạo ra nhịp điệu thất thường, lên xuống khó lường cho kim loại quý này.

Vàng bị kẹt giữa hai luồng sức ép

Giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh vùng 4.400-4.500 USD/ounce, giằng co trong biên độ hẹp. Các nhà phân tích nhận định đây là một "cái bẫy chính sách" thực sự: vàng đang bị cuốn vào một thế trận đối nghịch giữa lạm phát và lãi suất.

Về phía hỗ trợ, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 sau hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ yếu, bao gồm doanh số bán lẻ và niềm tin tiêu dùng giảm.

Giá vàng biến động rất mạnh.

Điều này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 - một yếu tố thường gây áp lực lên vàng vì kim loại quý này không sinh lời.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, với trái phiếu kỳ hạn 30 năm đang có lợi suất 5,267%.

Điều này tạo ra một "chi phí cơ hội" rất lớn cho việc nắm giữ vàng thay vì trái phiếu. Như các chuyên gia tại Investing.com chỉ ra, "cấu trúc của biến động lợi suất quan trọng hơn hướng đi của nó".

Cuộc chiến dầu mỏ và tác động kép đến vàng

Yếu tố phức tạp nhất hiện nay vẫn là giá dầu và căng thẳng tại eo biển Hormuz. Giá dầu đã tăng khoảng 20% trong tháng 7, với các phiên đầu tháng 8 tiếp tục biến động mạnh khi thông tin về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran liên tục thay đổi.

Giá dầu đang chịu tác động từ hai kịch bản trái chiều liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz: một bên là nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu xung đột leo thang, bên kia là khả năng giá dầu hạ nhiệt nếu căng thẳng được tháo gỡ.

Đối với vàng, tác động của giá dầu mang tính hai chiều. Nếu giá dầu tiếp tục tăng, nó sẽ làm sống lại lo ngại lạm phát, buộc Fed phải duy trì lập trường thắt chặt, tạo bất lợi cho vàng.

Ngược lại, nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz lắng xuống, dầu sẽ giảm mạnh, kéo theo lạm phát kỳ vọng giảm, cũng tạo một tín hiệu không rõ ràng cho kim loại quý.

"Nếu eo biển mở lại, giá dầu sẽ giảm mạnh, kỳ vọng lạm phát giảm. Khi đó, Fed ít có lý do để tăng lãi suất, khiến vàng mất đi sức hút như một kênh trú ẩn, nhưng bù lại sẽ được hỗ trợ từ việc lãi suất không tăng", một phân tích từ Investing.com lưu ý.

Giữa những biến động ngắn hạn, một lực đỡ quan trọng đang đến từ các ngân hàng trung ương. Trong quý II/2026, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 289 tấn vàng, ghi dấu mức cao nhất cho một quý II trong lịch sử.

Con số này càng ấn tượng hơn khi đặt trong bối cảnh các quý trước đã bị điều chỉnh giảm mạnh. Dữ liệu cho thấy nhu cầu của ngân hàng trung ương trong nửa đầu năm đạt khoảng 346 tấn.

Đây là tín hiệu cho thấy các nhà quản lý dự trữ nhà nước vẫn coi vàng là một tài sản chiến lược, bất chấp biến động giá.

Vàng sẽ đi về đâu?

Vàng đang bước vào giai đoạn quyết định khi phải đối mặt với những vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng.

Theo phân tích kỹ thuật, vùng kháng cự quan trọng đang nằm quanh mức 4.365-4.455 USD/ounce, với các mức kháng cự tiếp theo được xác định tại 4.482-4.542 USD/ounce. Trong khi đó, các mức hỗ trợ gần được đặt tại vùng 4.300-4.325 USD/ounce và sâu hơn là 4.200 USD/ounce.

Nếu vượt qua được vùng kháng cự này cùng với lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, vàng có thể bật tăng mạnh. Ngược lại, nếu đồng USD mạnh lên và giá dầu tiếp tục leo thang, kim loại quý có thể quay đầu giảm sâu.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz là biến số lớn nhất hiện nay. Nếu thỏa thuận Mỹ-Iran được ký kết, dầu có thể giảm mạnh, kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, vàng sẽ mất đi một phần sức hút trú ẩn. Nhưng nếu xung đột leo thang, dầu tăng vọt, lạm phát quay trở lại, vàng lại có cơ hội bật tăng.

Mùa hè này, thị trường vàng đang ở ngã ba đường. Theo các chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới, vàng không chỉ phản ánh động lực của nền kinh tế Mỹ mà còn là tấm gương của toàn bộ nền kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Và ở thời điểm hiện tại, bức tranh đó đang có quá nhiều mảng màu tương phản.