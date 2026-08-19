Lần cuối cùng BOK mua vàng là vào năm 2013, khi bổ sung 20 tấn. Kể từ đó, lượng vàng dự trữ của Hàn Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 104,4 tấn, tương đương khoảng 4,79 tỷ USD và chỉ chiếm 1,1% tổng dự trữ ngoại hối 427,36 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.

Với con số này, Hàn Quốc đứng thứ 39 thế giới về dự trữ vàng của ngân hàng trung ương.

Chiến lược ‘hai mũi nhọn’

Thay vì mua vàng vật chất truyền thống như trước đây, BOK đang áp dụng chiến lược đầu tư "hai mũi nhọn".

Ngân hàng trung ương đã bắt đầu mua các quỹ ETF vàng giao ngay niêm yết ở nước ngoài với quy mô rất nhỏ trong quý II/2026, như một bước đầu tiên để gia tăng mức độ phân bổ vào vàng.

Ông Jung Hee-sup, Tổng Giám đốc Nhóm Quản lý Dự trữ của BOK, cho biết: "Chúng tôi đã bắt đầu mua các quỹ ETF vàng giao ngay với quy mô rất nhỏ. Mặc dù ETF không được xem là vàng vật chất, nhưng việc đầu tư vào các quỹ này sẽ giúp gia tăng mức độ phân bổ của chúng tôi đối với vàng".

Bên cạnh đó, BOK đã xây dựng khuôn khổ để mua vàng sản xuất trong nước, đánh dấu lần đầu tiên ngân hàng này mua vàng vật chất từ các nhà sản xuất trong nước kể từ năm 2013.

BOK đang xem xét mua khoảng 4-5 tấn vàng mỗi năm từ LS MnM và Korea Zinc - 2 nhà sản xuất lớn nhất Hàn Quốc với tổng sản lượng khoảng 40-50 tấn/năm. Số vàng này thường được xuất khẩu vì không được thị trường nội địa hấp thụ.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa quyết định quay lại mua vàng sau 13 năm gián đoạn, với chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và thích ứng với bối cảnh địa chính trị mới. Ảnh: Bloomberg

Tại sao Hàn Quốc quyết định mua vàng trở lại?

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong quan điểm của BOK, vốn từng e ngại mua vàng sau những chỉ trích khi giá vàng lao dốc sau các đợt mua vào giai đoạn 2011-2013.

Trong thời gian đó, BOK đã mua tổng cộng 90 tấn vàng, tương đương gần 90% lượng vàng dự trữ hiện nay.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này được giới quan sát nhận định xuất phát từ 3 yếu tố chính. Trước hết, giá vàng đã điều chỉnh giảm khoảng 30% từ đỉnh hơn 5.600 USD/ounce hồi đầu năm, tạo cơ hội mua với chi phí thấp hơn.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị gia tăng khiến các ngân hàng trung ương trên thế giới đẩy mạnh mua vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Ông Jung Hee-sup cho biết: "Khi rủi ro địa chính trị ngày càng trở thành một đặc điểm thường trực của môi trường toàn cầu, sự quan tâm của các ngân hàng trung ương đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn đã tăng lên đáng kể".

Ngoài ra, tỷ trọng vàng trong dự trữ của Hàn Quốc ở mức tương đối thấp so với nhiều quốc gia khác, tạo nhu cầu nâng tỷ trọng này lên. Theo một số phân tích, để nâng tỷ lệ này lên 7%, Hàn Quốc sẽ cần mua thêm hơn 100 tấn vàng.

Lợi ích của chiến lược mua vàng mới

Một điểm đặc biệt trong chiến lược mới của BOK là việc mua vàng sản xuất trong nước sẽ được thanh toán bằng đồng won, thay vì USD như các giao dịch mua vàng nước ngoài trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc BOK có thể tăng dự trữ ngoại hối mà không cần sử dụng ngoại tệ.

Các giao dịch sẽ được thực hiện thông qua các thỏa thuận lô lớn (block trade) thay vì giao dịch khớp lệnh thông thường trên sàn, nhằm giảm thiểu tác động đến thị trường vàng trong nước.

BOK cũng có kế hoạch lưu trữ vàng mua trong nước ngay tại Hàn Quốc thông qua cơ sở hạ tầng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc (KSD), thay vì gửi tại Ngân hàng Trung ương Anh như trước đây.

Theo ông Jung, việc lưu giữ vàng ở nước ngoài giúp việc chuyển nhượng và bán vàng thuận lợi hơn, đồng thời có thể tạo thêm nguồn thu thông qua hoạt động cho vay vàng.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chi phí lưu trữ tương đối cao và việc đa dạng hóa địa điểm lưu trữ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro địa chính trị.

BOK sẽ theo đuổi chiến lược mua vàng từng bước và trong dài hạn, thay vì mua một cách máy móc dựa trên biến động giá ngắn hạn.

Theo Korea JoongAng Daily, Yonhap News, Maeil Business Newspaper