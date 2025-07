Lúc 20h (ngày 31/7, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.303 USD/ounce, tăng 0,88% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.318 USD/ounce.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng có biến động mạnh) đã tăng 0,3% trong tháng 6, sau mức tăng 0,2% trong tháng 5.

Trong khi đó, lạm phát hàng năm tăng cao hơn dự kiến, đạt 2,8% trong 12 tháng qua. Các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 2,7%. Lạm phát toàn phần đã tăng 0,3% trong tháng trước. Trong năm qua, giá tiêu dùng đã ổn định ở mức 2,6%.

Báo cáo chỉ ra rằng người tiêu dùng đang tiếp tục giảm chi tiêu. Thu nhập cá nhân tăng 0,3% trong tháng trước, so với mức giảm 0,4% của tháng 5. Thu nhập vượt kỳ vọng vì các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng 0,2%.

Trong khi đó, chi tiêu cá nhân tăng 0,3%, sau khi giảm 0,1% trong tháng 5. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn kỳ vọng, vì dự báo chung chỉ tăng 0,4%.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Nguyễn Huế

Thị trường vàng không có nhiều phản ứng với dữ liệu lạm phát mới nhất. Giá vàng phục hồi mạnh mẽ sau đợt bán tháo hôm thứ Tư (30/7), sau khi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên một số nghi ngờ về kỳ vọng của thị trường đối với khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo một số nhà kinh tế, dữ liệu lạm phát không cung cấp nhiều định hướng cho chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, nhưng không vượt quá xa so với kỳ vọng.

Các ngân hàng trung ương châu Á đã tăng cường nỗ lực can thiệp vào thị trường tiền tệ để ổn định đồng tiền của mình. Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (Trung Quốc) đã can thiệp để mua 3,925 tỷ đô la Hong Kong (HKD) nhằm bảo vệ tỷ giá cố định. Ngân hàng trung ương Indonesia cũng can thiệp vào thị trường ngoại hối. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thiết lập một mức cố định mạnh hơn dự kiến để hỗ trợ đồng Nhân dân tệ.

Giá dầu thô tương lai trên sàn Nymex đang yếu đi và giao dịch quanh mức 69,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,35%.

Tại thị trường vàng trong nước ngày 31/7, giá vàng SJC giao dịch ở mức 119,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,4 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 114,6-117,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; vàng nhẫn 9999 tại Doji đóng cửa ở mức 115,8-118,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, xung đột hoặc khủng hoảng kinh tế, vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu. Nhu cầu trú ẩn này có thể lấn át tác động của lãi suất.

Khi lãi suất thấp, nguy cơ lạm phát có thể tăng lên. Vàng được coi là một công cụ chống lại lạm phát, giúp bảo toàn giá trị tài sản khi sức mua của tiền tệ giảm. Do đó, trong môi trường lạm phát cao hoặc kỳ vọng lạm phát tăng, nhu cầu vàng thường tăng, đẩy giá vàng lên cao.

Ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường trưởng của công ty dịch vụ tài chính KCM Trade, nhận định giá vàng dưới 3.300 USD/ounce đã tạo sức hút lớn, khuyến khích các nhà giao dịch mua vào. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh kinh tế hiện nay còn nhiều bất ổn, cùng với những đe dọa áp thuế bổ sung từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Waterer cho biết, ngưỡng hỗ trợ quan trọng đang hình thành quanh mức 3.250 USD/ounce, có khả năng ngăn chặn đà giảm sâu hơn của giá vàng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu ngưỡng này bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm xuống còn 3.200 USD/ounce.