Giá vàng thế giới hôm nay 11/4/2026

Lúc 21h ngày 10/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.769 USD/ounce, tăng 0,19% trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.787 USD/ounce. Đến 21h28', đà tăng tiếp tục khi vàng lên sát 4.800 USD/ounce.

Đến 23h, đà tăng gặp lực cản, giảm về vùng 4.760 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đang thu hút sự chú ý trở lại khi áp lực lạm phát tại Mỹ không tăng nóng như dự báo. Nhà đầu tư kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,9% so với tháng trước, cao hơn mức 0,3% của tháng 2 nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng tăng 1%. Tính theo năm, lạm phát đạt 3,3%, tăng so với mức 2,4% trước đó nhưng vẫn thấp hơn dự báo 3,4%.

Lạm phát lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) chỉ tăng 0,2% trong tháng 3, trong khi mức tăng theo năm đạt 2,6%, nhích nhẹ so với 2,5% của tháng trước. Những con số này cho thấy áp lực giá cả dù gia tăng nhưng chưa lan rộng trong nền kinh tế.

Trước đó, chỉ số PCE lõi (thước đo lạm phát ưa thích của Fed) tăng 0,4% trong tháng 2, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Mức tăng theo năm đạt 3%, vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Diễn biến thị trường vàng chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bước đầu được duy trì nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các cuộc tấn công lẻ tẻ giữa Israel và Hezbollah, cùng căng thẳng quanh eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu, khiến thị trường duy trì trạng thái thận trọng.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Minh Hiền

Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô khác cũng tác động đến giá vàng. Giá dầu WTI duy trì quanh mức 98 USD/thùng, trong khi chỉ số USD suy yếu nhẹ.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,3%, tạo môi trường tương đối thuận lợi cho vàng khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi giảm bớt.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/4/2026

Kết phiên giao dịch ngày 10/4, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 169,2-172,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại DOJI, giá vàng nhẫn 9999 tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng tương tự, giao dịch tại 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định thị trường vàng vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm khi chịu tác động đan xen từ lạm phát, chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị. Mốc 4.800 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng kháng cự quan trọng cần theo dõi.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục dao động mạnh theo dữ liệu kinh tế và diễn biến địa chính trị. Về dài hạn, kim loại quý vẫn được đánh giá là kênh trú ẩn quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BCA Research, cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn được duy trì. Trong ngắn hạn kim loại quý có thể biến động mạnh do yếu tố đầu cơ và thay đổi kỳ vọng lãi suất.

Chu kỳ tăng của vàng đang trải qua nhiều giai đoạn, từ nhu cầu mua vào của ngân hàng trung ương, đến yếu tố địa chính trị và gần đây là dòng tiền đầu cơ. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất hiện nay là dòng vốn này có thể đảo chiều nhanh khi giá giảm.

Bà Ibrahim nhấn mạnh rằng vàng có xu hướng suy yếu trong giai đoạn đầu của cú sốc lạm phát do lợi suất trái phiếu tăng, nhưng sẽ phục hồi khi nền kinh tế chậm lại và chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Ở góc nhìn dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực khi cho rằng xu hướng phi USD hóa, gia tăng nợ công và nhu cầu tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ giá.