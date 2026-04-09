Mới đây, ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ Goldman Sachs cho biết, đến cuối năm 2026, giá vàng có thể vượt mốc 5.400 USD/ounce. Đây là thông tin đáng chú ý với các nhà đầu tư dài hạn kim loại quý này.

Lý do vàng sẽ tăng giá mạnh

Theo báo cáo của Goldman Sachs, vàng đang trong trạng thái “bán quá mức” do các vị thế đầu cơ thấp và thị trường phản ánh các chính sách kinh tế thắt chặt hơn so với thực tế.

Các chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố sẽ hỗ trợ giá vàng đi lên trong thời gian tới. Đầu tiên là các ngân hàng trung ương toàn cầu liên tục mua vàng, với khoảng 60 tấn vàng mỗi tháng.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng dự trữ vàng liên tục trong 11 tháng gần đây, trong khi 95% các ngân hàng trung ương khác dự kiến tăng trữ lượng vàng trong 12 tháng tới. Đây là lực đỡ lâu dài, giúp vàng duy trì giá trị và ổn định trên thị trường quốc tế.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce cuối năm 2026 nhờ nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và chính sách lãi suất nới lỏng. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất hai lần trong năm 2026, dự kiến sẽ tạo lực đẩy giúp giá vàng tăng khoảng 120 USD mỗi ounce.

Đồng thời, các xung đột địa chính trị như căng thẳng Trung Đông hay chiến sự Nga - Ukraine, cùng các mâu thuẫn thương mại toàn cầu, khiến nhà đầu tư vẫn tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, thúc đẩy nhu cầu đối với vàng.

Lo ngại về nợ công Mỹ, rủi ro tín dụng và khả năng mất giá đồng USD đang tạo thêm động lực tăng giá vàng. Khi niềm tin vào các tài sản truyền thống giảm, vàng tiếp tục trở thành lựa chọn hấp dẫn để bảo toàn giá trị.

Những yếu tố này khiến các chuyên gia dự đoán giá vàng có thể không chỉ dừng lại ở mốc 5.400 USD/ounce. Một số kịch bản đưa con số lên 6.000-6.300 USD/ounce và có chuyên gia nhận định vàng có thể tăng gấp đôi, chạm 8.000 USD/ounce trong những năm tới.

Cơ hội và rủi ro cho nhà đầu tư

Tuy nhiên, thị trường vàng không phải lúc nào cũng “ngọt ngào”. Giá vàng trong ngắn hạn vẫn có thể chịu áp lực giảm.

Goldman Sachs cảnh báo, nếu cú sốc năng lượng hoặc biến động địa chính trị gia tăng, vàng có thể xuống khoảng 3.800 USD/ounce. Nhưng nếu xung đột ở Trung Đông hay các bất ổn địa chính trị khác thúc đẩy nhà đầu tư rút khỏi các tài sản truyền thống, giá vàng sẽ có dư địa tăng rất lớn.

Nhà đầu tư đang cân nhắc các hình thức vàng vật chất, vàng tích lũy và ETF vàng để tận dụng cơ hội tăng giá trong thời gian tới. Ảnh: Baidu

Cùng với đó, Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS cũng đưa ra đánh giá tích cực. Chiến lược gia Jonny Tavis nhận định, cơ hội tăng giá vàng đang gia tăng, trong khi những đợt điều chỉnh ngắn hạn là cơ hội tốt để nhà đầu tư xây dựng vị thế mới.

Theo UBS, các quỹ vàng ETF tại Trung Quốc vẫn ghi nhận dòng tiền vào ròng, nhu cầu vàng vật chất trong nước ổn định, dự kiến giá vàng trong quý II 2026 sẽ tiếp tục mạnh.

UBS nhấn mạnh, thị trường vàng đang thay đổi cơ cấu: ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức coi vàng là tài sản chiến lược dài hạn, giúp đa dạng hóa danh mục và bảo toàn giá trị.

Đây cũng là lý do tại sao ngay cả khi có điều chỉnh ngắn hạn thì vàng vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư toàn cầu.

Nhà đầu tư nên chọn hình thức nào?

Trước triển vọng giá vàng tăng mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần chọn đúng hình thức đầu tư.

Vàng vật chất là hình thức phổ biến, bao gồm vàng miếng, thỏi, phù hợp với những nhà đầu tư ưa thích nắm giữ tài sản thực và muốn đảm bảo giá trị lâu dài.

Vàng tích lũy là phương pháp mua vàng định kỳ, trung bình giá theo thời gian. Hình thức này giúp giảm rủi ro biến động giá và phù hợp với nhà đầu tư dài hạn.

ETF vàng và cổ phiếu liên quan là lựa chọn cho những người muốn tận dụng biến động giá vàng mà không trực tiếp nắm giữ vật chất. Đây là giải pháp linh hoạt, dễ giao dịch và có thể tham gia trên các sàn chứng khoán.

Nhìn chung, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn hấp dẫn trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đầu tư vàng vẫn có rủi ro và cần cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt với những ai tham gia ngắn hạn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính.

Dù giá vàng thế giới đang có những phiên giảm gần đây, triển vọng trung và dài hạn vẫn rất khả quan. Các dự báo từ Goldman Sachs và UBS cho thấy vàng có thể là cứu cánh cho các nhà đầu tư thông minh. Những ai biết nắm bắt cơ hội và chuẩn bị sẵn chiến lược sẽ có khả năng thu được lợi nhuận đáng kể trong năm 2026.

Theo Sina Finance