Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, tiến sát ngưỡng 3.900 USD/ounce sau khi giảm sâu trong những phiên trước. Trong nước, vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng trong ngày 13/11 và lùi về mức 138 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảng giá vàng trong nước hôm nay 14/11

Sản phẩm

Triệu đồng/lượng Hôm nay (14/11) Hôm qua (13/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 135 138 135 138 BTMH Kim Gia Bảo 134 138 134 138 Doji TPHCM 133,5 137,5 133,5 137,5

Thời gian cập nhật: 06:00-14/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 14/11

Giá vàng tăng nhẹ, tiến gần tới mốc 3.900 USD/ounce trong đầu phiên tại Mỹ. Lúc 21h ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.889 USD/ounce, tăng 8 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.889 USD/ounce.

Kim loại quý đang nỗ lực phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong những phiên gần đây.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo 0,4%. Mức tăng này cũng thấp hơn đáng kể so với mức 1,4% của tháng 9 (đã điều chỉnh).

Tính theo năm, lạm phát sản xuất tăng 6,5%, cao nhất kể từ tháng 11/2022. Giá hàng hóa tăng 0,5%, giá dịch vụ tăng 0,2%. Chỉ số giá sản xuất lõi, không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, tăng 0,5%.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Dữ liệu cho thấy áp lực giá vẫn dai dẳng. Trước đó, CPI tháng 10 cao hơn dự báo. Báo cáo việc làm cũng cho thấy kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 8-9/12. Thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 89%. Khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm ở mức 11%.

Ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, nhận định ngân hàng trung ương Mỹ vẫn cần hành động để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Tuy nhiên, ông Williams không đưa ra thời điểm hoặc mức tăng lãi suất cụ thể. Những phát biểu này tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới.

Về địa chính trị, căng thẳng Mỹ - Iran và tình hình tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân đối với Iran. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở năng lượng Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu khu vực.

Giá dầu Brent giao dịch quanh 95,54 USD/thùng, còn dầu WTI đạt khoảng 88,18 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 5,13%, kỳ hạn 2 năm đạt 4,86%. Chỉ số USD duy trì trên 103 điểm, tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.

Các chuyên gia cho rằng vàng vẫn khó tăng mạnh do áp lực lạm phát tại Mỹ chưa được giải quyết.