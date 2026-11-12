Bảng giá vàng trong nước hôm nay 12/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (12/11) Hôm qua (11/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 137

-0,9 140

-0,9 137.9 140.9 BTMH Kim Gia Bảo 135,5

-1,5 139,5

-1,5 137 141 Doji TPHCM 135,5

-1,5 139,5

-1,5 137 141

Thời gian cập nhật: 6h00-12/11/2026

Lúc 20h ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.035 USD/ounce, tăng 0,9 USD/ounce, tương đương tăng 0,02%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 4.042 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,9%, tương ứng 300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 10/11.

Giá vàng tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh giới đầu tư bắt đáy mặt hàng kim loại quý và giá dầu tăng đe dọa đẩy lạm phát đi lên. Tuy nhiên, rủi ro trong thời gian tới còn lớn.

Giá vàng và bạc phục hồi sau đợt bán tháo mạnh, trong bối cảnh lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, nhưng triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 vẫn gây sức ép. Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô tăng trở lại.

Trước đó, giá kim loại quý chịu áp lực bán tháo sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4%, vượt mức kỳ vọng 0,3%, trong khi CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn dự báo 0,2%.

Dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên tới 91,9%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản là 9,1%.

Goldman Sachs cũng điều chỉnh dự báo, cho rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12/2026 và tháng 3/2027. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% trước khi giảm về khoảng 4,98%, còn chỉ số USD duy trì quanh 102,7.

Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao tiếp tục là những yếu tố bất lợi đối với vàng, tài sản không sinh lãi.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng Mỹ - Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đang hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục tấn công.

Lo ngại địa chính trị cũng đẩy giá dầu phục hồi. Dầu Brent tăng khoảng 1,4%, lên 92,77 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,9%, lên 86,8 USD/thùng.

Trong ngắn hạn, vàng chịu tác động trái chiều từ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, vùng 4.051-4.089 USD/ounce là kháng cự gần, trong khi các ngưỡng hỗ trợ nằm tại 4.021 USD và 3.991 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đối mặt rủi ro giảm nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố triển vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.