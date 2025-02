Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 13/2, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.908,9 USD/ounce, tăng 0,24% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.967,1 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch ngày 13/2 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng trở lại nhưng vẫn còn xa mức kỷ lục (hơn 2.940 USD/ounce) sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 213.000, giảm 7.000 đơn so với dự báo.

Điều này mang lại kỳ vọng, dù nhỏ, cho nhà đầu tư về việc thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Vàng đang rơi vào tình thế giằng co giữa lực cầu trú ẩn an toàn và dữ liệu lạm phát. Những lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu do mức thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tiếp tục thúc đẩy giới đầu tư tìm đến vàng.

Tuy nhiên, báo cáo lạm phát của Mỹ vừa công bố cho thấy lạm phát cao hơn dự kiến đã kìm hãm đà tăng của kim loại quý.

Giá vàng thế giới tăng trở lại, trong nước cũng leo thang. Ảnh: Phạm Hải

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại của High Ridge Futures, cho rằng, dữ liệu CPI tăng hơn dự kiến đã gây sức ép lên thị trường vàng. Rõ ràng là tại thời điểm này, bất kỳ những kỳ vọng nào về cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay đều đã bị lung lay.

Theo các nhà phân tích, lãi suất cao hơn có xu hướng gây áp lực lên vàng thỏi, làm tăng chi phí cơ hội vì vàng thỏi không mang lại lãi suất.

Theo Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao của Zaner Metals, dù kịch bản lãi suất cao hơn đã tạo ra một chút áp lực lên vàng nhưng xu hướng vẫn tích cực và mối lo ngại về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục thúc đẩy thị trường.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 13/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 87,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87,7-90,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 89-90,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng hoàn toàn có thể đạt mức 3.000 USD/ounce trong quý I/2025. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể tác động đến tốc độ tăng giá nếu Fed có động thái tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, giá vàng có thể chững lại.

Nicky Shiels, chuyên gia thẩm định tại MKS PAMP SA (tập đoàn cung ứng, tinh chế và giao dịch các sản phẩm kim loại quý), cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng lên mức 3.200 USD/ounce.

Trên Kitco, Chủ tịch House of Kahn Estate Jewelers - Tobina Kahn nhận định, giá vàng giao ngay sẽ sớm đạt 3.000 USD/ounce trong bối cảnh thế giới như hiện tại, thậm chí cho biết nhiều người đã nghĩ tới mức giá 4.000-6.000 USD/ounce.