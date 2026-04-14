Giá vàng thế giới hôm nay 14/4/2026

Đến 5h ngày 14/4, giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại lên vùng 4.750 USD/ounce.

Lúc 22h ngày 13/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.718 USD/ounce, giảm 30 USD trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.737 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới bước vào tuần mới với xu hướng giảm khi những lo ngại về lạm phát và bất ổn địa chính trị quay trở lại. Nguyên nhân chính đến từ việc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua không đạt được kết quả, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng năng lượng.

Dù lệnh ngừng bắn tạm thời vẫn được duy trì, nhưng tình hình được đánh giá là rất mong manh. Mỹ đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran. Tehran bác bỏ các hạn chế này và đe dọa các tuyến vận tải tại Vịnh Ba Tư. Những diễn biến này khiến rủi ro địa chính trị gia tăng đáng kể.

Căng thẳng leo thang đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Dầu thô WTI giao dịch quanh mức 104,5 USD/thùng, khí đốt châu Âu tăng vọt. Thị trường chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai Mỹ đồng loạt giảm, tâm lý lo ngại lan rộng.

Doanh số bán nhà hiện hữu tại Mỹ trong tháng 3 giảm mạnh 3,6%, thấp hơn kỳ vọng, cho thấy tâm lý người tiêu dùng vẫn thận trọng. Một số chuyên gia cho rằng sự suy yếu của thị trường nhà ở có thể gây áp lực lên kinh tế Mỹ, qua đó làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ – yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giá cả toàn cầu sẽ cần thời gian để quay trở lại mức trước xung đột, ngay cả khi lệnh ngừng bắn được duy trì. IMF cũng dự kiến hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu do tác động từ cuộc chiến.

Hoạt động bán vàng của một số ngân hàng trung ương như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga được cho là đã bán ra trong thời gian gần đây, góp phần tạo áp lực điều chỉnh giá.

Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng cao đang làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Điều này có thể tạo áp lực lên vàng trong ngắn hạn.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như chỉ số giá sản xuất (PPI), các khảo sát sản xuất và thị trường lao động. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng của vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/4/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 13/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ cũng giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 168,2–171,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định thị trường vàng đang chịu tác động đan xen từ yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Việc đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ khiến rủi ro leo thang trở lại, qua đó có thể hỗ trợ giá vàng trong vai trò tài sản trú ẩn.

Áp lực từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và biến động thanh khoản có thể khiến giá vàng điều chỉnh trong ngắn hạn.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Marc Chandler, Giám đốc Bannockburn Global Forex, cho biết vàng đã từng đạt gần 4.857 USD/ounce vào giữa tuần trước – mức cao nhất kể từ giữa tháng 3.

Ông Chandler nhận định nếu vượt mốc 4.915 USD/ounce, giá vàng có thể tiến tới kiểm tra lại ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Ông John Weyer, chuyên gia tại Walsh Trading, cho rằng thị trường kim loại quý hiện đang biến động mạnh và khó dự đoán, tương tự như các tài sản rủi ro khác. Yếu tố địa chính trị hiện đang lấn át hoàn toàn các dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ.

Ông Weyer nhận định rằng dù dữ liệu lạm phát có thể hỗ trợ vàng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, diễn biến chiến sự mới là yếu tố chi phối chính. Giá vàng sẽ quay lại xu hướng tăng khi thời hạn ngừng bắn tiến gần và nhà đầu tư quay trở lại thị trường.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích tại FxPro, cho rằng vàng vẫn đang duy trì xu hướng tăng kể từ cuối tháng 3. Giá vàng hiện dao động quanh vùng hỗ trợ 4.750 USD/ounce và có thể phục hồi lên vùng 5.000 USD/ounce, thậm chí hướng tới 5.200 USD/ounce nếu xu hướng tăng được xác nhận.