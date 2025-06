Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 19h (ngày 13/6, giờ VN) giao dịch ở mức 3.419 USD/ounce, tăng 1,4% trong ngày. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.442 USD/ounce.

Ngày 13/6, Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và các chỉ huy quân sự của Iran, mở đầu cho một chiến dịch mà nước này cảnh báo sẽ kéo dài nhằm ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí nguyên tử.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ lo ngại rằng hành động của Israel có thể phá hỏng cơ hội đạt được thỏa thuận ngoại giao đang diễn ra, làm phức tạp thêm nỗ lực ổn định khu vực.

Ông Trump cho biết một số nhân viên Mỹ bắt đầu rời khỏi Trung Đông, vì đây có thể là một "nơi nguy hiểm" và Mỹ sẽ không cho phép Iran có vũ khí hạt nhân. Các quan chức của cả hai nước dự kiến sẽ gặp nhau tại Oman vào Chủ nhật để tham gia vòng đàm phán hạt nhân thứ sáu.

Giá vàng đã vượt ngưỡng kháng cự 3.400 USD/ounce khi tin tức về các cuộc không kích được công bố.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Phạm Hải

Vàng từ lâu đã được xem là một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Do đó, khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, nhu cầu về vàng tăng lên, đẩy giá vàng lên cao.

Trong bối cảnh bất ổn chính trị, xung đột vũ trang hoặc các cuộc tấn công quân sự, nhà đầu tư thường có xu hướng tìm đến các tài sản được coi là an toàn để bảo vệ giá trị tài sản.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 98,45 điểm.

Giá dầu thô tương lai Nymex thấp hơn và giao dịch quanh mức 68 USD một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện ở mức 4,361%.

Kết phiên giao dịch ngày 12/6, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1 triệu đồng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 113,5-116 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 115-117 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng đã tăng phiên thứ hai liên tiếp, chủ yếu do những lo ngại về rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng. Theo ông Jan Van Eck, CEO của VanEck and Associates, các quỹ ETF vàng ghi nhận dòng vốn rút ra. Năm ngoái, giá vàng có đà tăng tốt nhưng vẫn ghi nhận dòng vốn rút ra khỏi các ETF vàng thỏi tại Mỹ do hoạt động bán khống để phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng.

Phần lớn nhu cầu vàng đến từ quốc tế, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, họ gần như không biết rằng vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Ông cho rằng, giá vàng vẫn có triển vọng tích cực trong thời gian tới.

John Ciampaglia, CEO của Sprott Asset Management, cho biết mặc dù vàng đã tăng hơn 25% trong năm ngoái, số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia vẫn rất hạn chế. Các ngân hàng trung ương mới là động lực chính. Đây là một phần trong chiến lược phi USD hóa mà Trung Quốc đang thúc đẩy.

Ciampaglia nhấn mạnh đến sự thay đổi trong hành vi trú ẩn của giới đầu tư. Trong khi vàng tăng mạnh, trái phiếu kho bạc Mỹ - vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn truyền thống - lại không còn giữ vai trò dẫn dắt. “Chỉ số DXY đã giảm tới 9%, điều này rất bất thường trong bối cảnh bất ổn tài chính”, ông nói.

Ông cho rằng, hơn 1 tỷ USD chảy vào quỹ tín thác vàng vật lý Sprott, và khoảng 500 triệu USD vào quỹ bạc. Sự chú ý đang chuyển dần sang bạc và bạch kim khi vàng trở nên đắt đỏ.

Van Eck nhận định một đối thủ mới đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư là vàng kỹ thuật số. “Một nghiên cứu cho thấy có 50 triệu người Mỹ sở hữu Bitcoin, trong khi chỉ 37 triệu người nắm giữ vàng”, ông dẫn chứng.

Trong mắt nhà đầu tư, cả hai đều là nơi lưu trữ giá trị. Nhưng gần đây, dòng tiền nóng đổ vào Bitcoin vì tiềm năng tăng giá nhanh hơn.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chuyên gia chiến lược kim loại cấp cao tại Zanier Metals, dự đoán nếu vàng vượt qua ngưỡng 3.400 USD/ounce, kim loại quý này có thể gặp một số ngưỡng kháng cự nhỏ tại 3.417 USD/ounce và 3.431 USD/ounce. Tuy nhiên, khả năng vàng phá vỡ các ngưỡng này để đạt mức cao kỷ lục mới là rất lớn.