Giá vàng thế giới hôm nay 16/4/2026

Trên thế giới, tới 20h ngày 15/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.810 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.822 USD/ounce. Đến 23h, giá vàng giảm sâu, tuột mốc 4.800 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 15/4 cao hơn khoảng 11% (tương đương tăng 477 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 152,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/4.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm nhẹ do hoạt động chốt lời và tình hình ngân sách khó khăn ở nhiều nước trong bối cảnh giá dầu vẫn ở mức cao. Hoạt động mua vào của các “tay to” trên thị trường quốc tế có thể bị ảnh hưởng. Tình hình Trung Đông vẫn khó lường.

Giá vàng và bạc giảm nhẹ vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư tại Mỹ, sau khi đạt mức cao nhất trong ba tuần vào đêm qua. Hoạt động chốt lời nhẹ từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn diễn ra vào giữa tuần.

Liên quan tới tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những lời ám chỉ cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran có thể sắp đạt được. Tuy nhiên, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa. Giá dầu đã hạ nhiệt, nhưng WTI vẫn ở trên ngưỡng 91 USD/thùng.

Giá vàng cũng chịu áp lực khi thị trường cổ phiếu Mỹ vẫn đi lên. Chứng khoán Mỹ duy trì ở mức gần cao kỷ lục nhờ hy vọng hòa bình. Trong khi đó, Israel hoan nghênh các cuộc đàm phán với Lebanon bất chấp khả năng đột phá mong manh.

Giá vàng SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm. Ảnh: MH

Đồng USD hồi phục nhẹ cũng gây áp lực lên vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/4/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 15/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn không có nhiều biến động cho dù giá thế giới tăng khá mạnh.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 15/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 170-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng chiều mua vào nhưng tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 15/4, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 169,7-173,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng chiều mua vào nhưng tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 15/4 ở mức 26.860 đồng/USD (mua) và 26.910 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Hiện giá vàng vẫn chịu áp lực do nhu cầu đầu tư quy mô lớn vào mặt hàng này có thể đã suy giảm do các nước không còn ở tình trạng tài chính tốt sau khi cuộc chiến tại Iran nổ ra.

Trước đó, giá vàng đã nhiều lần giảm sâu do hoạt động chốt lời do căng thẳng tại Trung Đông lên mức khó kiểm soát. Gần đây, tình hình Trung Đông có dấu hiệu tích cực hơn nhưng đà tăng của vàng cũng không mạnh như kỳ vọng của nhiều người.

Trong một động thái gần nhất, Tổng thống Mỹ Trump đã hạ thấp khả năng tái diễn cuộc chiến với Iran, ngay cả khi vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra về chương trình hạt nhân của Tehran và quyền tiếp cận eo biển Hormuz.

Phát biểu với ABC News hôm thứ Ba, ông Trump cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn sẽ hết hạn vào tuần tới có thể không cần thiết, ám chỉ tiến triển ngắn hạn hướng tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bảy tuần. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông nói rằng cuộc chiến “sắp kết thúc”. Vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa hai bên đã kết thúc tại Pakistan hôm Chủ nhật mà không đạt được thỏa thuận. Một cuộc gặp thứ hai vẫn chưa được nhất trí, mặc dù công việc đang được tiến hành trong tuần này để đảm bảo thời gian và địa điểm mới. Chia sẻ với tờ New York Post, ông Trump cho biết, các cuộc đàm phán có thể được nối lại “trong hai ngày tới”.

Về dài hạn, nhiều tổ chức vẫn đưa ra dự báo triển vọng dài hạn của vàng và bạc vẫn tích cực. Dù vậy, lực mua suy giảm có thể khiến khả năng vàng tăng tốc khó xảy ra.

Trong nước, vàng chịu thêm áp lực giảm khi mức chênh với giá thế giới đang thu hẹp dần. Sức cầu trong nước cũng lắng lại trong khoảng 1-2 tuần qua.