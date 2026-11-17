Bảng giá vàng trong nước hôm nay 17/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (17/11) Hôm qua (16/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 134,5 137,5 134,5 137,5 BTMH Kim Gia Bảo 133,5 137,5 133,5 137,5 Doji TPHCM 133,5 137,5 133,5 137,5

Thời gian cập nhật: 06:00-17/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 17/11

Lúc 21h30 ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.863 USD/ounce, giảm 23 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.871 USD/ounce.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, hoạt động sản xuất suy yếu. Chỉ số khảo sát sản xuất Empire State giảm mạnh xuống 7,8 điểm trong tháng 11, từ mức 25,5 điểm của tháng 10. Kết quả này thấp hơn đáng kể so với dự báo 17,6 điểm của các nhà kinh tế.

Ông Richard Deitz, cố vấn nghiên cứu kinh tế tại Fed chi nhánh New York, cho biết hoạt động sản xuất tại bang New York tăng trưởng ở mức khiêm tốn trong tháng 11, sau khi ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng 10. Việc làm tăng mạnh, tốc độ tăng giá chậm lại nhưng vẫn ở mức cao.

Giá vàng gần như không biến động sau khi dữ liệu kinh tế kém tích cực được công bố. Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong hai ngày 8-9/12. Theo đánh giá mới nhất được công bố trên công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo 90% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và 10% khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm.

Ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhà sáng lập BubbleBubble Report, cảnh báo giá vàng đang đứng trước nguy cơ giảm sâu hơn. Nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh, giá vàng có thể mất thêm 400-500 USD/ounce trước khi tìm được vùng hỗ trợ đáng kể tiếp theo.

Theo Colombo, đồng USD mạnh lên, lãi suất tăng và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đang gây sức ép lên giá vàng. Ông cho biết kim loại quý vẫn đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 3.900 USD/ounce.

Ông nhận định vùng 3.900 USD/ounce đã nhiều lần đóng vai trò hỗ trợ kể từ tháng 10-11/2025. Giá vàng từng chạm vùng này trong các đợt bán tháo hồi tháng 3, tháng 6 và tháng 7 trước khi phục hồi. Hiện kim loại quý đang quay lại kiểm định ngưỡng hỗ trợ này.

Nếu vùng 3.900 USD/ounce bị xuyên thủng rõ ràng, giá vàng có thể giảm về khoảng 3.400-3.500 USD/ounce.

Colombo đặc biệt lưu ý đà tăng của đồng USD. USD mạnh lên thường gây sức ép lớn lên thị trường kim loại quý. Chỉ số USD Index vừa vượt các mốc 102-103 điểm và đang duy trì xu hướng tăng.

Ông Colombo cho rằng chưa thể xác định đáy của giá vàng cho đến khi đà tăng của đồng USD chững lại. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục mạnh lên, vàng có nguy cơ đánh mất mốc 3.900 USD/ounce và bước vào một nhịp giảm sâu hơn.