Kết phiên 16/4, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 113-115,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 7,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 110,5-113,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 110,5-113,5 triệu đồng/lượng, tăng 6,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, tăng 6 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay trên sàn Kitco lúc 20h00 (ngày 16/4, giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.310 USD/ounce, tăng 2,5% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.323,4 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch đầu ngày tại thị trường Mỹ, khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Ngày 16/4, Mỹ công bố mức thuế quan lên đến 245% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc áp mức thuế mới này đi kèm với một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký. Theo đó, Mỹ sẽ mở cuộc điều tra về "rủi ro an ninh quốc gia do việc phụ thuộc vào các khoáng sản quan trọng đã qua chế biến nhập khẩu và các sản phẩm phái sinh của chúng".

Trước đó, ngày 11/4, Trung Quốc đã tăng thuế lên 125% đối với hàng hóa của Mỹ, sau khi Tổng thống Trump quyết định nâng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Theo số liệu mới công bố, chính phủ Trung Quốc cho biết nền kinh tế nước này đã tăng trưởng với tốc độ 5,4% trong quý I/2025, nhờ xuất khẩu mạnh mẽ trước khi Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc.

Goldman Sachs nhận định Trung Quốc có thể đẩy mạnh nới lỏng chính sách nhằm cân bằng tác động của thuế quan, nhưng các biện pháp đó có thể sẽ không bù đắp được hoàn toàn những ảnh hưởng tiêu cực mà thuế quan gây ra.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 99,62 điểm.

Giá dầu thô tương lai Nymex giao dịch quanh mức 61,25 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện ở mức 4,38%.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu doanh thu bán lẻ của Mỹ để đoán định triển vọng của nền kinh tế này và xu hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer của KCM Trade cho biết, những yếu tố như sự mất giá của đồng USD và sự thận trọng của các nhà đầu tư đang có lợi cho vàng.

Jerry Prior, giám đốc điều hành của Mount Lucas Management, nhận định giá vàng được hỗ trợ tốt ngay cả khi đợt tăng giá đẩy kim loại quý vào vùng quá mua. Vàng vẫn là một tài sản có giá trị. Bất ổn chưa từng có đã khiến nhiều nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường vàng.

Ông nói: "Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều bất ổn trong thời kỳ Covid và sau đó là căng thẳng giữa Nga và Ukraine, nhưng luôn có một chiến lược để tuân theo. Nhưng lần này, không có chiến lược nào phù hợp trong bối cảnh hiện nay”.

Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng thuế quan trả đũa trong 90 ngày nhưng vẫn duy trì mức 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu. Điều này sẽ tác động đến các hoạt động kinh tế. Mặc dù Fed có thể cắt giảm lãi suất ngay, nhưng điều gì sẽ xảy ra trong 3 tháng nữa nếu thuế quan bị xóa bỏ hoặc thậm chí thắt chặt. Có thể nói ngay rằng chắc chắn sẽ có suy thoái.

Theo Jerry Prior, giá vàng có thể cao hơn trong thời gian tới. Giá vàng hiện tăng 22% trong năm nay và tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội duy nhất để cân bằng lại.

Goldman Sachs cho rằng, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương đang vượt xa dự báo trước đó, trong bối cảnh lo ngại suy thoái và rủi ro địa chính trị tiếp tục bao trùm nền kinh tế toàn cầu.

Ngân hàng ANZ nâng dự báo giá vàng vào cuối năm nay lên 3.600 USD/ounce và dự báo trong 6 tháng tới lên 3.500 USD/ounce.