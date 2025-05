Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h (ngày 16/5, giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.172 USD/ounce, giảm 2% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.184 USD/ounce.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 100,76 điểm.

Thị trường vàng tiếp tục gặp khó khăn và không thể tìm thấy bất kỳ động lực tăng giá nào sau dữ liệu đáng thất vọng về lĩnh vực nhà ở.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số liệu xây dựng nhà ở tăng 1,6% trong tháng trước, lên mức 1,361 triệu đơn vị theo năm. Số liệu mới nhất này đúng với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Báo cáo cũng cho thấy hoạt động khởi công xây dựng nhà giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái; riêng nhà ở cho gia đình giảm 2,1%, tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng Tư tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm đáng kể so với mức 3,4% ghi nhận trong tháng Ba. PPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 3,1%, thấp hơn so với mức 4% của tháng trước.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 4 chỉ tăng 0,1%, mức tăng khiêm tốn so với 1,7% của tháng Ba. Nhiều chuyên gia nhận định, sự sụt giảm này phần nào phản ánh xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn chi tiêu mạnh trước thời điểm áp dụng các chính sách thuế; người tiêu dùng thận trọng hơn trước những rủi ro kinh tế hiện hữu.

Chỉ số tâm lý tiêu dùng do Đại học Michigan thực hiện ghi nhận tháng giảm thứ tư liên tiếp, với mức giảm 8% trong tháng Tư. Điều này phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng về tình hình tài chính cá nhân và môi trường kinh doanh.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết lãi suất thực có khả năng sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài, do ảnh hưởng từ các điều chỉnh chính sách cũng như sự thay đổi của các điều kiện kinh tế.

Thêm vào đó, căng thẳng địa chính trị khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, góp phần gia tăng mức độ bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Kết phiên 16/5, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 115,7-118,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC và giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 111,7-114,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm trước.

Dự báo giá vàng

Trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, cùng với tâm lý tiêu dùng suy giảm và lạm phát gia tăng tại Mỹ, giá vàng ghi nhận lực tăng mạnh. Các chuyên gia phân tích cho rằng, sự kết hợp của các yếu tố này đã tạo ra những “cơn gió thuận” đáng kể cho thị trường vàng, đẩy giá kim loại quý này lên cao hơn.

Trong ấn bản mới nhất của báo cáo thường niên In Gold We Trust, được công bố vào thứ Năm, nhóm nghiên cứu của công ty quản lý quỹ Incrementum AG đã tái khẳng định triển vọng tăng giá dài hạn của vàng, dự báo giá sẽ đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2030.

Theo Incrementum, các ngân hàng trung ương sẽ khó kiểm soát được lạm phát trong bối cảnh nợ công toàn cầu gia tăng nhanh chóng. Vàng sẽ tái khẳng định vai trò là tài sản tiền tệ quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Các chính sách nới lỏng và lãi suất thấp trong thời gian dài đang làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một biện pháp phòng hộ tài chính.

Với những biến động đang diễn ra trong hệ thống tài chính và môi trường địa chính trị toàn cầu, vàng đang được xem là một trong những tài sản an toàn hấp dẫn nhất cho thập kỷ tới.