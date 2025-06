Giá vàng trong nước neo cao

Kết phiên 16/6, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 117,6-119,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 113,9-116,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 115-117 triệu đồng/lượng, không đổi so với mức chốt phiên tuần trước.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Lúc 20h (ngày 16/6, giờ VN), giá vàng giao ngay ở mức 3.416 USD/ounce, giảm 0,49% trong ngày. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.407 USD/ounce.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) New York, chỉ số sản xuất Empire State đã giảm mạnh, xuống mức -16 trong tháng 6, từ mức -9,2 của tháng 5. Kết quả này tồi tệ hơn đáng kể so với kỳ vọng của giới phân tích, vốn dự báo chỉ số sẽ cải thiện lên -5,5.

Giá vàng trong nước đầu tuần quay đầu giảm. Ảnh: Minh Hiền

Báo cáo cho thấy, hoạt động kinh doanh tại bang New York tiếp tục sụt giảm trong tháng 6. Các đơn đặt hàng mới và lượng hàng xuất xưởng đều giảm. Thời gian giao hàng ổn định, trong khi tình trạng sẵn có của nguồn cung xấu đi. Hàng tồn kho ít thay đổi. Tuy nhiên, điểm sáng là số lượng việc làm đã tăng nhẹ lần đầu tiên sau nhiều tháng, trong khi số giờ làm việc trung bình vẫn ổn định.

Về áp lực giá, Fed New York cho biết, mức tăng giá đầu vào đã chậm lại, trong khi giá bán hàng đã tăng lên.

Dữ liệu kinh tế yếu hơn thường có thể hỗ trợ giá vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, nhưng trong bối cảnh hiện tại, thị trường vàng dường như vẫn đang chịu áp lực từ các yếu tố khác.

Các nhà đầu tư và phân tích sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các báo cáo kinh tế vĩ mô sắp tới để đánh giá rõ hơn về xu hướng của nền kinh tế Mỹ và tác động của nó đến các thị trường tài chính toàn cầu.

Cuộc xung đột Israel - Iran vẫn tiếp diễn, duy trì sự thận trọng nhưng chưa đến mức hoảng loạn trên thị trường. Một công ty phân tích nhận định rằng chừng nào giá dầu thô không tăng vọt, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ không quá lo lắng.

Trong một diễn biến khác từ thị trường châu Á, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo 6%. Sự tăng trưởng chậm lại này được cho là do tác động của cuộc chiến thương mại với Mỹ và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Trung Quốc đã đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế trong nước. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy hiệu quả bước đầu của các chính sách này.

Giá dầu thô tương lai Nymex cũng giảm, giao dịch quanh mức 72,5 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang ở mức 4,45%.

Dự báo giá vàng chinh phục lại mốc 3.500 USD/ounce

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, yếu tố chính thúc đẩy giá vàng trong năm nay và ba năm qua là việc các ngân hàng trung ương mua vào để đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD. Tiếp đến là việc người dân Trung Quốc mua vàng không chính thức, do lo ngại về sự mất giá của đồng nhân dân tệ giữa lúc nền kinh tế chậm lại. Cuối cùng, các cá nhân và gia đình giàu có cũng lo ngại về tình hình tài chính công toàn cầu, lượng nợ công,...

Ông Day chỉ ra rằng, nhà đầu tư Bắc Mỹ sẽ mua vàng như một khoản đầu tư dựa trên các yếu tố kinh tế, những yếu tố đó có lợi cho vàng. Ông Day đặc biệt kỳ vọng vào dòng tiền đầu cơ và trú ẩn an toàn từ Mỹ.

Các nhà phân tích tại CPM Group dự báo, giá vàng liên tục tăng mạnh trong những ngày gần đây, phản ánh sự biến động của các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Mục tiêu tiếp theo của giá vàng là 3.500 USD/ounce.

Sự biến động lớn trong các yếu tố kinh tế và chính trị cơ bản, vốn là những yếu tố kích thích nhu cầu của nhà đầu tư đối với vàng và bạc, đang được phản ánh trong giá vàng và bạc.

Theo CPM Group, với tình hình chính trị và kinh tế hiện tại, khả năng không có bất kỳ cải thiện hay giảm thiểu rủi ro nào và khuyến nghị nhà đầu tư nên mua vàng.