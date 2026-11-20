Bảng giá vàng trong nước hôm nay 20/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (20/11) Hôm qua (19/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 133,2 136,2 133,2 136,2 BTMH Kim Gia Bảo 131,8 135,8 131,8 135,8 Doji TPHCM 132 136 132 136

Thời gian cập nhật: 06:00-20/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 20/11

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 14/11 đạt 203.000 đơn, đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Con số này cao hơn mức dự báo 197.000 đơn của các nhà kinh tế. Số liệu của tuần trước đó được điều chỉnh lên 202.000 đơn.

Sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng giao ngay tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 22h29 ngày 19/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.695,5 USD/ounce, giảm 28,6 USD/ounce, tương đương 0,77% so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch, giá vàng dao động từ 3.693,1 đến 3.759,1 USD/ounce. Như vậy, giá kim loại quý đã giảm hơn 63 USD/ounce so với mức cao nhất trong ngày.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục chịu áp lực bán. Sau những phiên lao dốc, kim loại quý đã đánh mất nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng và tiếp tục giao dịch quanh vùng thấp nhất kể từ tháng 9/2025

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Fed cho thấy cơ quan này vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%. Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất để đạt mục tiêu này.

Dù giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10, các thành viên Fed vẫn xem việc kiểm soát lạm phát dai dẳng là ưu tiên hàng đầu.

Phần lớn thành viên Fed nhận định rủi ro lạm phát tăng cao vẫn hiện hữu. Những yếu tố đáng lo ngại gồm giá năng lượng tăng và tình trạng hạn chế nguồn cung nhiên liệu tinh chế kéo dài.

Ông Jeffrey Roach, chuyên gia kinh tế trưởng tại LPL Financial, nhận định biên bản cuộc họp không mang lại nhiều bất ngờ cho thị trường. Ông dự báo, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể duy trì ở mức cao, trong khi đồng USD tiếp tục mạnh lên. Đây là những yếu tố gây sức ép lên giá vàng.

Tại thị trường trong nước ngày 19/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 136,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày trước đó.