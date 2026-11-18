Bảng giá vàng trong nước hôm nay 18/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (18/11) Hôm qua (17/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 134,7



137,7



134,7 137,7 BTMH Kim Gia Bảo 133,5



137,5



133,5 137,5 Doji TPHCM 133,5



137,5



133,5 137,5

Thời gian cập nhật: 6:00-18/11/2026

Giá vàng thế giới sáng 18/11 tiếp tục chịu áp lực giảm, giao dịch quanh 3.850 USD/ounce, không xa mức thấp nhất trong 13 tháng. Đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất khiến kim loại quý khó phục hồi.

Lúc 5h sáng nay (18/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.849,5 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce, tương đương 0,18% so với phiên trước, theo dữ liệu từ Kitco.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp dự báo, sau khi tăng 0,8% trong tháng 9. Đáng chú ý, doanh số bán lẻ nhóm loại trừ ô tô tăng 0,6%, cao hơn mức dự báo 0,4%.

Những con số này cho thấy sức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vẫn khá vững chắc, làm giảm kỳ vọng về khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Vàng tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Thị trường hiện đặt cược gần như tuyệt đối vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12/2026. Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, đồng thời thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản có lợi suất hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, đồng USD duy trì đà tăng, với chỉ số US Dollar Index (DXY) lên 103,7 điểm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Triển vọng giá vàng còn chịu tác động từ việc Goldman Sachs lần thứ hai trong chưa đầy một tháng hạ dự báo giá vàng cuối năm 2027, từ 4.800 USD xuống 4.650 USD/ounce.

Nguyên nhân chủ yếu là kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, với khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 và một lần nữa vào tháng 3/2027. Goldman Sachs cảnh báo lãi suất cao có thể khiến các quỹ ETF và quỹ đầu cơ giảm tỷ trọng nắm giữ vàng, tạo thêm áp lực lên giá trong 3-6 tháng tới.

Dù vậy, ngân hàng này vẫn đánh giá tích cực triển vọng dài hạn nhờ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, ước tính trung bình 60 tấn mỗi tháng, cùng kỳ vọng Fed có thể đảo chiều giảm lãi suất từ cuối năm 2027.

Về kỹ thuật, xu hướng chủ đạo của vàng trên khung tuần vẫn là giảm. Giá đang dao động trong vùng thoái lui dài hạn 3.707-4.069 USD/ounce. Nếu đánh mất ngưỡng hỗ trợ quanh 3.830 USD, vàng có nguy cơ lùi sâu về 3.707 USD/ounce. Ngược lại, phải vượt 4.481 USD/ounce mới có thể xác nhận sự trở lại của một chu kỳ tăng mới.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC chốt phiên 17/11 ở mức mua vào 134,7 triệu đồng/lượng, bán ra 137,7 triệu đồng/lượng. Mức giá này đã giảm đáng kể so với vùng đỉnh 185-190 triệu đồng/lượng trước đó.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, trong khi biên độ mua - bán bị nới rộng. Điều này khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro kép: giá vàng thế giới tiếp tục giảm và khoản chênh lệch trong nước có thể thu hẹp.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ giá mua, giá bán và mức chênh lệch trước khi xuống tiền, thay vì chỉ dựa vào những nhịp hồi phục ngắn hạn để kỳ vọng giá đã tạo