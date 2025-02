Kết phiên 21/2, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 89,4-91,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 600 nghìn đồng mỗi lượng cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch trước.

Chốt phiên, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 89,3-91,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên trước đó.

Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 90-91,7 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và rẻ hơn 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm trước.

Giá vàng hôm nay trên sàn Kitco lúc 19h30 ngày 21/2 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.932 USD/ounce, giảm 0,21% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.942 USD/ounce.

Dù vậy, vàng tiếp tục thể hiện sức mạnh khi giao dịch ổn định ở mức trên 2.900 USD/ounce, trong khi đồng USD đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Trong phiên giao dịch ngày 20/2, giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục khi những lo ngại về cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 106,63 điểm.

Nhu cầu trú ẩn đối với vàng tăng cao trong bối cảnh các mối đe dọa thuế quan thương mại gần đây của Mỹ, căng thẳng gia tăng giữa quốc gia này và châu Âu. Với chính sách "Nước Mỹ trên hết" và chính sách thuế quan mạnh tay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Mỹ bắt đầu áp thuế 25% đối với tất cả sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu, đồng thời hủy bỏ các ngoại lệ trước đó dành cho Canada, Mexico, Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác thương mại khác.

Lập trường chính sách tiền tệ linh hoạt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là lực cản đáng kể đối với vàng. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tháng 1 cho thấy ngân hàng trung ương không vội cắt giảm lãi suất vì rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao.

Thị trường không kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trước cuộc họp vào tháng 7. Theo Metals Focus, chính sách tiền tệ của Fed và sức mạnh của đồng USD không còn tác động mạnh tới giá vàng; thay vào đó là bất ổn kinh tế và chính trị liên quan đến các chính sách của chính quyền mới, đặc biệt là chính sách thuế.

Giá vàng thế giới biến động mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Metals Focus cho biết, các kho bạc và vàng tại New York ngày càng được lấp đầy khi các ngân hàng và nhà đầu tư tăng cường phòng ngừa rủi ro. Điều này đã tạo ra các vấn đề thanh khoản đáng kể trên thị trường OTC của London. Nhu cầu vững chắc của vàng tạo ra động lực tăng giá ngắn hạn.

Giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại khi nhu cầu của các tổ chức và ngân hàng trung ương tiếp tục tăng. Theo nhà phân tích Peter Grandich, vàng vật chất đang quyết định giá thị trường. Nhu cầu vật chất và thị trường vàng vật chất đã vượt qua thị trường giấy.

Dự báo giá vàng

Vàng được coi là một kênh trú ẩn an toàn trước những rủi ro địa chính trị và lạm phát. Các nhà phân tích hàng hóa tại Metals Focus kỳ vọng giá vàng sẽ đạt mức cao 3.000 USD/ounce vào quý II năm nay, tuy nhiên có những rủi ro chốt lời trong ngắn hạn.

Các nhà phân tích của Saxo Bank nhận định, giá vàng đạt kỷ lục mới nhờ động lực liên tục và nhu cầu trú ẩn để ứng phó động thái bất ngờ của ông Trump. Thị trường vàng hướng tới mức tâm lý lớn tiếp theo là 3.000 USD/ounce.

Citigroup đưa ra dự báo vào đầu tháng 2 rằng giá vàng được kỳ vọng sẽ đạt 3.000 USD/ounce trong vòng ba tháng tới, do căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại do Mỹ gây ra đã thúc đẩy nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn.

Goldman Sachs nhận thấy tiềm năng vàng có thể tăng vọt lên 3.300 USD/ounce vào cuối năm do vị thế đầu cơ kéo dài.