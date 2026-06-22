Giá vàng thế giới hôm nay 22/6/2026

Mở cửa phiên đầu tuần trước ở mức 4.210 USD/ounce, giá vàng tăng mạnh lên đỉnh 4.382 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn trước căng thẳng Mỹ - Iran. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất.

Fed tiếp tục là yếu tố chi phối xu hướng giá vàng trong ngắn hạn. Sau cuộc họp tháng 6, dù giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%, Fed phát tín hiệu cứng rắn hơn dự kiến khi để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Thông điệp này đã đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran giúp hạ nhiệt lo ngại địa chính trị, kéo giá dầu giảm và làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.156 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.172 USD/ounce.

Giới đầu tư sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ tháng 6, chỉ số lạm phát PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, GDP quý I điều chỉnh cuối cùng, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cùng dữ liệu thu nhập và chi tiêu cá nhân.

Giá vàng dự báo giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Những số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của Fed và xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Nhiều chuyên gia cho rằng tác động từ Fed chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn như lạm phát dai dẳng, rủi ro địa chính trị và nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn có thể giúp kim loại quý duy trì sức hấp dẫn trong thời gian tới.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia Phố Wall đang nghiêng về kịch bản giá vàng giảm trong tuần tới. 70% chuyên gia dự báo giá vàng giảm, 20% cho rằng thị trường đi ngang và chỉ 10% nhận định giá sẽ tăng.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 20/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 143,7-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ đi ngang nhưng biến động mạnh. Theo ông, thị trường vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ những tín hiệu bất ngờ từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Tuy nhiên, thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương vẫn đang hỗ trợ giá vàng, giúp hạn chế đà giảm.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao của Barchart.com, nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm. Dù vậy, ông cho rằng xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho kim loại quý.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng thị trường vàng vẫn đối mặt với nguy cơ kiểm định lại vùng đáy gần đây quanh 4.000 USD/ounce. Khối lượng giao dịch hiện ở mức rất thấp, cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng quay lại thị trường và giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn.

Xét về kỹ thuật, mốc 4.000 USD/ounce đang được xem là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, đà giảm có thể mở rộng. Ngược lại, lực mua bắt đáy tại khu vực này có thể giúp vàng ổn định trở lại trong thời gian tới.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, nhận định đợt giảm vừa qua là quá mức và giá vàng có khả năng phục hồi nếu tiến trình hòa bình tại Trung Đông tiếp tục đạt kết quả tích cực.