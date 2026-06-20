Giá vàng thế giới hôm nay 20/6/2026

Lúc 21h30 ngày 19/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.149 USD/ounce, giảm 61 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.167 USD/ounce. Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Thị trường vàng chịu áp lực từ lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhất trí giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,5%-3,75%.

Trong thông cáo sau cuộc họp, Fed cho biết lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Cơ quan này cũng nhấn mạnh áp lực giá cả một phần xuất phát từ các cú sốc nguồn cung ở một số lĩnh vực, bao gồm năng lượng.

Theo giới phân tích, môi trường lãi suất hiện là yếu tố gây sức ép lớn nhất đối với thị trường kim loại quý. Chỉ số USD Index tiếp tục tăng và đã lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm gần đây dao động quanh ngưỡng 4,5%.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Việc đồng USD mạnh lên và lợi suất thực duy trì ở mức cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất. Thị trường hiện vẫn đang định giá khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn so với kỳ vọng trước cuộc họp tháng 6.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tiếp tục phục hồi nhẹ. Dầu WTI của Mỹ giao dịch quanh 77,56 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức khoảng 80,23 USD/thùng.

Giá dầu đang biến động theo cả hai chiều khi thị trường đánh giá tốc độ khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sau các tín hiệu hạ nhiệt xung đột.

Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ nhằm đánh giá liệu Fed có tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với lạm phát hay không. Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất và xu hướng của thị trường vàng trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 19/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích vĩ mô toàn cầu của Forex, nhận định xu hướng ngắn hạn của vàng vẫn đang nghiêng về giảm giá.

Theo ông Razaqzada, ngưỡng hỗ trợ quan trọng đầu tiên của vàng nằm tại 4.100 USD/ounce, tiếp đến là mức đáy tháng này quanh 4.023 USD/ounce và mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, các vùng kháng cự ngắn hạn được xác định tại 4.170 USD/ounce, sau đó là 4.200 USD/ounce và 4.300 USD/ounce.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần tới.

Theo ông, đợt phục hồi của vàng sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ đã kết thúc khi lập trường diều hâu của Fed thúc đẩy làn sóng mua vào đồng USD.

Xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật, ông Kuptsikevich cho rằng đường trung bình động 200 ngày hiện đã chuyển thành vùng kháng cự.

Để xu hướng giảm được xác nhận rõ ràng hơn, giá vàng cần xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce. Đây không chỉ là mốc tâm lý quan trọng mà còn là vùng giá từng tạo ra nhịp phục hồi trước đó.

Chuyên gia của FxPro cho rằng phe mua vẫn còn hy vọng mức giá này sẽ tiếp tục thu hút lực cầu bắt đáy. "Dù theo kịch bản nào, tôi sẽ không bất ngờ nếu giá vàng quay trở lại kiểm định ngưỡng 4.000 USD/ounce trong tuần tới", ông nhận định.