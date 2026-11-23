Bảng giá vàng trong nước hôm nay 23/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (23/11) Hôm qua (22/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 128,5



133,5



128,5 133,5 BTMH Kim Gia Bảo 128,3 133,3 128,3 133,3 Doji TPHCM 128 133 128 133

Thời gian cập nhật: 06:00-23/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 23/11

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h20 ngày 23/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.579,5 USD/ounce (mua vào) và 3.581,5 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu của phiên trước, giá vàng tăng 39,7 USD/ounce, tương đương 1,12%.

Đáng chú ý, ngay khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng đã bật tăng mạnh từ vùng 3.538 USD/ounce, nhanh chóng vượt các mốc 3.550 USD và 3.560 USD/ounce trước khi tiến sát 3.580 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục có một tuần giảm mạnh. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và đồng USD lên giá đã gây sức ép lớn lên kim loại quý.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng làm gia tăng nhu cầu tiền mặt, buộc một số nhà đầu tư thanh lý các tài sản khác, trong đó có vàng, để bù đắp thua lỗ hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Giá vàng có thời điểm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Chốt tuần trước, vàng giao ngay ở mức 3.539 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.537 USD/ounce.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm PMI sản xuất sơ bộ và chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11, chỉ số giá PCE, GDP quý II/2026, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 10 cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall tiếp tục nghiêng về kịch bản giá vàng giảm sau khi kim loại quý kiểm tra ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm. Các yếu tố cơ bản đáng lẽ phải hỗ trợ giá vàng tăng. Tuy nhiên, xu hướng thị trường hiện vẫn nghiêng về chiều giảm. Nhà đầu tư không nên kỳ vọng giá đảo chiều khi chưa có tín hiệu xác nhận.

Newsom nhận định lực mua từ các ngân hàng trung ương có thể giúp giá vàng phục hồi trong dài hạn. Tuy nhiên, yếu tố này chưa chắc đủ sức đảo ngược đà giảm trong ngắn hạn.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cảnh báo giá vàng giao ngay đã tiến sát mục tiêu 3.500 USD/ounce mà ông dự báo. Nếu xuyên thủng ngưỡng này, giá vàng có thể giảm tiếp về vùng 3.430-3.450 USD/ounce.

Dù vậy, Chandler vẫn kỳ vọng thị trường có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Theo ông, đà giảm của chứng khoán và giá dầu có thể thúc đẩy lợi suất trái phiếu đi xuống, qua đó tạo điều kiện cho vàng phục hồi.

Kể từ ngày 9/11, giá vàng chưa có phiên nào vượt qua mức đỉnh của phiên giao dịch liền trước. Nếu điều này xảy ra trong thời gian tới, đó có thể là tín hiệu sớm cho thấy giá vàng đã tạo đáy.