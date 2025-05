Kết phiên cuối tuần 24/5, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 119-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC và vàng nhẫn 9999 tại Doji cùng được niêm yết ở mức 113,5-116 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng trên sàn Kitco chốt tuần giao dịch ở mức 3.356 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2025 trên sàn Comex New York hiện ở mức 3.357 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới kết thúc tuần với mức tăng vững chắc khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn thay thế trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về độ tin cậy của đồng USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Giá vàng kết thúc tuần tăng giá. Ảnh: Chí Hiếu

Sự bất ổn thực sự bắt đầu vào cuối ngày thứ Sáu tuần trước, sau khi cơ quan xếp hạng Moody's hạ bậc tín nhiệm nợ của Mỹ. Nhu cầu trú ẩn vào vàng tăng lên giữa tuần sau khi Kho bạc Mỹ tổ chức phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm gây thất vọng, kéo theo hiệu ứng domino khiến đường cong lợi suất dài hạn dốc lên khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm vượt mốc 5%.

Sự thiếu niềm tin vào Mỹ thể hiện rõ qua đồng bạc xanh, khi chỉ số này kết thúc tuần ở mức thấp nhất trong ba tuần qua. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 99,1 điểm.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng lo ngại về thâm hụt ngân sách, chi phí lãi vay gia tăng, khối lượng phát hành trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh và áp lực lạm phát, các yếu tố như phần bù kỳ hạn và đường cong lợi suất dốc lên đang được xem là bất lợi đối với đồng USD và thị trường chứng khoán Mỹ.

Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty môi giới Pepperstone, nhận định rằng những yếu tố trên khiến vàng và Bitcoin trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời lý giải mối quan hệ ngày càng chặt chẽ trong ngắn hạn giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 và 30 năm của Mỹ với đồng USD và giá vàng.

Ông Weston nhận định đường cong lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sẽ tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong tuần tới, với nhu cầu thể hiện qua các cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2, 5 và 7 năm đã được lên lịch.

Ngoài ra, giá vàng còn đang hưởng lợi từ diễn biến lợi suất trái phiếu tại Nhật Bản. Theo giới phân tích, lợi suất trái phiếu tăng tại Nhật đe dọa làm đảo ngược các giao dịch vay mượn bằng đồng yên, từ đó có thể gây ra các vấn đề thanh khoản trên phạm vi toàn cầu. Vàng tiếp tục khẳng định vai trò là tài sản tiền tệ trú ẩn an toàn mang tính toàn cầu.

Dự báo giá vàng

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết đồng USD yếu sẽ tiếp tục tạo lực đỡ cho giá vàng. Tuy nhiên, ông khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng vì động lượng hiện tại của vàng đang ở trạng thái trung lập và giá có thể biến động theo cả hai chiều.

"Đồng USD vẫn chịu áp lực và nhà đầu tư đang dần rời xa thị trường nợ công Mỹ do lo ngại về quy mô nợ quá lớn. Lý do nắm giữ vàng như một tài sản an toàn vẫn rất thuyết phục”, ông nói.

“Tuy nhiên, như chúng ta đã chứng kiến nhiều lần, một câu chuyện hấp dẫn không đồng nghĩa với sự đảm bảo. Không thể loại trừ khả năng giá vàng sẽ có một đợt điều chỉnh sâu hơn”.

Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FXTM, cho rằng đà tăng của giá vàng có thể mất động lực nếu lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ không tiếp tục tăng đột biến, đặc biệt nếu lợi suất kỳ hạn 30 năm vẫn bị giới hạn quanh mốc 5%.

Trong tuần tới, ngoài các diễn biến thương mại và địa chính trị, giới đầu tư sẽ theo dõi sát biên bản cuộc họp FOMC, các phát biểu từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và dữ liệu lạm phát PCE để điều chỉnh kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed - yếu tố có thể tác động mạnh tới diễn biến giá vàng giao ngay.

“Nếu Fed phát tín hiệu rõ ràng hơn về việc nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất, giá vàng có thể bứt phá khỏi vùng dao động 3.000-3.500 USD/ounce”, ông nói.

Có thể thấy, tuần qua là một tuần đầy thú vị đối với vàng, khi kim loại quý này kết thúc với mức tăng gần 5% trong bối cảnh các nhà đầu tư đặt câu hỏi về sự ổn định của thị trường trái phiếu toàn cầu, giữa lúc lo ngại gia tăng về tình trạng nợ công không bền vững.

Vị thế của vàng đang được củng cố. Tuy vậy, một báo cáo nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã gây lo ngại, khi cảnh báo rằng nhu cầu đầu tư vào vàng gia tăng trở lại có thể gây mất ổn định thị trường.

“Nếu các sự kiện cực đoan xảy ra, thị trường vàng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tài chính. Điều này có thể xảy ra dù mức độ tiếp xúc tổng thể của khu vực tài chính Eurozone với vàng vẫn hạn chế so với các loại tài sản khác, do thị trường hàng hóa có nhiều điểm yếu vốn có. Những điểm yếu này phát sinh do thị trường hàng hóa thường tập trung vào một số ít công ty lớn, thường sử dụng đòn bẩy tài chính, và có mức độ minh bạch thấp do dùng các công cụ phái sinh giao dịch ngoài sàn (OTC)”, ECB viết trong báo cáo.

Tuyên bố này đã thu hút sự chú ý, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó không phản ánh đúng thực tế. Dù biến động gia tăng, họ lập luận rằng thị trường vàng vẫn có tính thanh khoản cao và ổn định hơn so với nhiều tài sản khác.

Trong bình luận gửi đến Kitco News, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết họ không thấy những rủi ro như ECB cảnh báo.

“Khi phân tích hiệu suất của vàng, chúng tôi thấy rằng nó vẫn giữ giá trị, duy trì tính thanh khoản và đóng vai trò phòng ngừa rủi ro hiệu quả”, ông Joseph Cavatoni, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại WGC, cho biết. “Chúng tôi không quan sát thấy sự gián đoạn đáng kể nào, ngay cả trong những lo ngại liên quan đến thuế quan trong sáu tháng qua. Những đặc điểm này càng củng cố vai trò chiến lược của vàng trong những thời kỳ biến động".