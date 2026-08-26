Giá vàng thế giới hôm nay 26/8/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 25/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.615 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.673 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 6,5%, tương ứng tăng 280 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 4,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 25/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 25/8 giảm khoảng 38 USD (-0,9%) xuống 4.615 USD/ounce. Giá bạc giảm 1,4 USD xuống 67,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm từ đỉnh cao 3 tháng sau vài phiên tăng vọt, từ mức 4.350 USD/ounce hôm 19/8 lên gần 4.700 USD/ounce trong phiên 25/8. Một đồng USD hồi phục nhẹ đã thúc đẩy một số nhà đầu tư chốt lời.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhanh. Ảnh: HH

Thị trường đang giằng co giữa tăng trưởng kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cân nhắc thận trọng về hướng đi của lãi suất.

Việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Mỹ giảm 23.000, trong khi CPI tăng 3,4% và CPI lõi tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Biên bản Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) tháng 7 cho thấy 3 quan chức ủng hộ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Giới đầu tư đang chờ báo cáo PCE công bố vào thứ Tư và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole vào thứ Sáu để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed trong những tháng tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/8/2026

Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn được niêm yết quanh vùng 150-154 triệu đồng/lượng.

Đến cuối phiên 25/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 25/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 25/8 ở mức 25.920 đồng/USD (mua vào) và 25.970 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Giá vàng hiện chịu áp lực chốt lời sau khi tăng lên mức đỉnh 3 tháng, quanh 4.700 USD/ounce, khiến thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, nhu cầu đối với kim loại quý vẫn rất đáng chú ý.

Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao tại Swissquote, nhận định việc vàng tiếp tục được săn đón trong bối cảnh lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ ở mức cao là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm một kênh phòng ngừa rủi ro.

Theo bà, vàng được hỗ trợ bởi sự bất định liên quan đến chính sách tài khóa của Mỹ, nguy cơ lạm phát và khả năng biến động mạnh của các tài sản rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh định giá cao và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Về dài hạn, xu hướng phi đô la hóa cũng tạo lực đỡ khi các tổ chức toàn cầu tăng đa dạng hóa danh mục, chuyển một phần vốn từ trái phiếu Kho bạc Mỹ sang vàng. Dù vậy, trạng thái mua quá mức có thể khiến vàng tiếp tục điều chỉnh.

Trong phiên tối 25/8, giá dầu giảm khá mạnh. Dầu WTI giảm khoảng 3,3% xuống 82,2 USD/thùng. Dầu Brent giảm 3,2% xuống 89,2 USD/thùng. Giá dầu giảm đang mở ra tín hiệu tích cực đối với lạm phát, trong bối cảnh thị trường vẫn lo ngại nguồn cung có thể bị thu hẹp do căng thẳng tại Trung Đông.

Giới đầu tư cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran có thể chưa gây gián đoạn nguồn cung ngay lập tức như một cuộc đối đầu quân sự. Tuy nhiên, rủi ro vẫn chưa được loại bỏ, đặc biệt tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu chiến lược của thế giới.

Nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt, chi phí năng lượng và vận tải có thể giảm, qua đó giúp kiềm chế áp lực tăng giá trong ngắn hạn và tạo dư địa cho các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách. Dù vậy, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng nào tại Hormuz vẫn có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng này.