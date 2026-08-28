Giá vàng thế giới hôm nay 28/8/2026

Lúc 22h ngày 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.610 USD/ounce, giảm 13 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.658 USD/ounce.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/8 giảm xuống 203.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 208.000 đơn. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp cũng giảm.

Số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối vững, làm giảm khả năng vàng nhận được hỗ trợ từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu công bố trước đó cho thấy chỉ số PCE tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi tăng 0,2% theo tháng và 3,3% theo năm. GDP quý II được giữ nguyên mức tăng trưởng 1,5% tính theo năm.

Những số liệu này khiến thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, nhưng khả năng tăng lãi suất vào cuối năm chưa bị loại bỏ.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,7%, đồng USD ổn định hoặc tăng nhẹ, gây sức ép lên giá vàng.

Nhà đầu tư hiện tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Đây được xem là yếu tố có thể tạo biến động lớn cho thị trường vàng, khi giới đầu tư tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong những tháng tới.

Natixis cho rằng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đang ở mức cao, định hướng chính sách dưới thời ông Warsh vẫn chưa thực sự rõ ràng. Thị trường kỳ vọng Chủ tịch Fed sẽ đưa ra thông điệp cụ thể hơn về khả năng điều chỉnh lãi suất nếu lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/8/2026

Phiên giao dịch 27/8, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 148-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 148-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Natixis cho rằng Fed cần làm rõ rằng nếu lạm phát vẫn ở mức cao, lãi suất chính sách vẫn là công cụ chủ yếu để kiểm soát lạm phát. Thông điệp này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường vàng. Kỳ vọng về lãi suất và lợi suất trái phiếu là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức hấp dẫn của kim loại quý.

Nếu ông Warsh đưa ra tín hiệu mềm mỏng về chính sách tiền tệ hoặc cho thấy Fed sẵn sàng hạ lãi suất khi thị trường lao động suy yếu, giá vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngược lại, một thông điệp cứng rắn nhằm kiềm chế lạm phát có thể khiến lợi suất và đồng USD tăng, tạo áp lực lên vàng trong ngắn hạn.

Về kỹ thuật, việc vàng duy trì trên 4.500 USD/ounce và vượt 4.600 USD/ounce sẽ củng cố xu hướng tăng, mở ra khả năng hướng tới vùng 4.700-4.800 USD/ounce.

Theo Aakash Doshi, Trưởng bộ phận chiến lược vàng tại State Street Investment Management, triển vọng giá vàng vẫn tích cực khi các yếu tố như đồng USD suy yếu, thị trường lao động Mỹ giảm tốc và lo ngại về tình hình tài khóa tiếp tục hỗ trợ kim loại quý.

Trong ngắn hạn, ông dự báo vàng có thể hướng tới vùng 4.750-5.500 USD/ounce vào đầu mùa đông. Mức 5.000-5.250 USD/ounce được xem là mục tiêu đáng chú ý.

Về dài hạn, Doshi cho rằng xu hướng tăng của vàng chưa kết thúc và giá có thể hướng tới 10.000 USD/ounce khi nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục để phòng ngừa rủi ro lạm phát, mất giá tiền tệ và áp lực nợ công. Tuy nhiên, đà tăng được dự báo sẽ không diễn ra theo đường thẳng và vàng vẫn có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong quá trình đi lên.