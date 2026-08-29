Giá vàng thế giới hôm nay 29/8/2026

Lúc 21h30 ngày 28/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.552 USD/ounce, giảm 56 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.603 USD/ounce. Đến 23h, vàng tiếp tục lao dốc xuống dưới 4.530 USD/ounce.

Đến 23h12', vàng lại đổ dốc về sát 4.500 USD/ounce. Ít phút sau, vàng tuột khỏi mốc này, về hơn 4.460 USD/ounce.

Theo Đại học Michigan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 8 đạt 51,7 điểm, cao hơn mức dự báo 51 điểm nhưng giảm đáng kể so với mức 55,2 điểm của tháng 7. Người tiêu dùng tiếp tục lo ngại lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Bên cạnh áp lực từ chi phí sinh hoạt, người tiêu dùng Mỹ cũng lo ngại triển vọng kinh tế đang yếu đi.

Theo Jeffrey Roach, chuyên gia kinh tế trưởng tại LPL Financial, ông Warsh nhiều khả năng sẽ không đưa ra thông điệp cụ thể về các cuộc họp chính sách sắp tới. Tuy nhiên, những nội dung liên quan đến lạm phát, tăng trưởng năng suất, thị trường trái phiếu và lợi suất dài hạn có thể cung cấp manh mối quan trọng cho thị trường.

Roach cho rằng nhà đầu tư nên chú ý đến cách ông Warsh đánh giá mối quan hệ giữa lạm phát, năng suất và thị trường trái phiếu. Quan điểm của Fed về việc lợi suất dài hạn tăng, chương trình mua lại trái phiếu Kho bạc và phần bù kỳ hạn cũng có thể tác động đáng kể đến giá vàng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Thị trường hiện định giá khoảng 34% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 và khoảng 74% khả năng có ít nhất một lần tăng lãi suất vào tháng 12.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm gần như không thay đổi nhưng vẫn ở sát mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Trước đó, doanh số bán lẻ yếu, CPI hạ nhiệt và PPI toàn phần gần như đi ngang đã tạo thêm kỳ vọng Fed có thể thận trọng với chính sách lãi suất.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh tác động địa chính trị chính đến giá dầu. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm, giao dịch quanh 83,46 USD/thùng.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,8%, Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4%, trong khi Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,7%. Tại châu Âu, thị trường tăng nhẹ trong đầu phiên, với FTSE 100 của Anh tăng 0,2%.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/8/2026

Phiên giao dịch 28/8, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 147,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 146,7-149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji niêm yết ở mức 147,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 147,2-151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex, cho rằng nếu lợi suất trái phiếu Mỹ dài hạn không giảm đáng kể, các nhịp điều chỉnh của vàng vẫn có thể trở thành cơ hội mua.

Tuy nhiên, đà tăng mạnh khoảng 15% trong tháng 8 khiến thị trường có dấu hiệu quá mua và vàng có thể xuất hiện những nhịp chốt lời. Giá vàng hiện giao dịch quanh 4.600 USD/ounce và đang tiến vào vùng kháng cự 4.655-4.700 USD/ounce.

Đây là khu vực từng xuất hiện lực bán mạnh trong tháng 5, vì vậy khả năng vàng rung lắc khi tiếp cận vùng này là khá cao.

Về kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn được duy trì khi giá đã vượt các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Nếu vượt dứt khoát vùng 4.655-4.700 USD/ounce, vàng có thể mở rộng đà tăng lên các vùng giá cao hơn.

Ngược lại, nếu không thể vượt kháng cự và quay đầu điều chỉnh, vùng 4.515 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Xa hơn, vùng 4.400 USD/ounce được xem là hỗ trợ đáng chú ý.

Theo Razaqzada, bên bán vẫn cần tạo ra một tín hiệu đảo chiều rõ ràng mới có thể thay đổi xu hướng hiện tại. Việc vàng vẫn duy trì trên vùng 4.000 USD/ounce, ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng, cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ.