Bảng giá vàng trong nước hôm nay 30/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (30/11) Hôm qua (29/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 131 136 131 136 BTMH Kim Gia Bảo 129,5 134,5 129,5 134,5 Doji TPHCM 129,5 134,5 129,5 134,5

Thời gian cập nhật: 06:00-30/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 30/11

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 0h37 ngày 30/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được ghi nhận ở mức 3.653 USD/ounce (mua vào) và 3.655 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng tăng tới 87,5 USD/ounce, tương đương 2,45%.

Trước đó, giá vàng thế giới có thời điểm vọt lên 3.686 USD/ounce, sau đó chịu áp lực điều chỉnh, lùi về vùng 3.620 USD/ounce trước khi phục hồi trở lại trên ngưỡng 3.650 USD/ounce.

Biên độ dao động được Kitco ghi nhận từ 3.570-3.686 USD/ounce, cho thấy thị trường kim loại quý biến động mạnh.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong tuần qua trước những thay đổi về kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.655 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.681 USD/ounce.

Khảo sát của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall lạc quan hơn sau khi giá vàng lấy lại mốc 3.600 USD/ounce.

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại investingLive, nhận định giá vàng đang biến động cùng chiều với thị trường chứng khoán. Sự phục hồi của cổ phiếu trong những phiên gần đây đã hỗ trợ giá kim loại quý đi lên.

Vị chuyên gia cho rằng vàng có thể được hỗ trợ bởi yếu tố mùa vụ trong thời gian tới. Nhu cầu vàng thường được chú ý trong mùa cưới và lễ hội tại Ấn Độ, dịp Giáng sinh, Tết Nguyên đán tại Trung Quốc và ngày lễ Tình nhân.

Nếu thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc, giá vàng sẽ được hưởng lợi từ cả hai yếu tố.

Về chính sách tiền tệ, ông Button kỳ vọng Fed có thể linh hoạt hơn trong quá trình kiểm soát lạm phát, thay vì duy trì chính sách thắt chặt cho đến khi lạm phát giảm về đúng mục tiêu 2%.

Áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn đáng chú ý khi chi phí liên quan đến thuế quan dần được phản ánh vào giá hàng hóa tiêu dùng. Áp lực tiền lương và chi phí nhiên liệu cũng có thể khiến lạm phát kéo dài.

Theo ông Button, nếu căng thẳng liên quan đến Iran được giải quyết, thị trường có thể điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Đây là một trong những yếu tố có thể tác động đến đồng USD, lợi suất và giá vàng.

Trong khi đó, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Kim loại quý đang xuất hiện dấu hiệu phục hồi.

Ông cho rằng áp lực bán từ những nhà đầu tư buộc phải cắt lỗ có dấu hiệu giảm dần. Một số nhà đầu tư từng đặt cược vào khả năng giá vàng đi xuống cũng bắt đầu mua lại. Hoạt động mua bù vị thế bán kết hợp với lực mua bắt đáy có thể hỗ trợ giá kim loại quý.

Dù vậy, vàng có thể tiếp tục biến động mạnh cho đến khi cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12 của Fed kết thúc.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần là báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4/12. Thị trường sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, gồm chỉ số PMI ngành sản xuất và dịch vụ của ISM, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 12 của Đại học Michigan.

Trong nước, giá vàng miếng SJC ngày 29/11 được niêm yết phổ biến ở mức 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước tại một số thương hiệu lớn.

Với mức giá này, chênh lệch mua - bán lên tới 5 triệu đồng/lượng.